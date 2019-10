„Die Rosenheim-Cops“ ermitteln in Miesbach

Für drei Tage war alles anders in Miesbach - ein Dreh fürs Fernsehen machte das möglich: „Die Rosenheim-Cops“ ermitteln.

Miesbach wurde zu Rosenheim, der Machtl am Lebzelterberg zum „Rosen“-Döner, Bäckerei Gschwendtner und Bergsport Schachenmeier hießen auf einmal Schober. Kurzum: In Miesbach wurde eine neue Folge der TV-Serie „Die Rosenheim-Cops“ gedreht. Die 457. in der 19. Staffel. Sendetermin ist in etwa einem Jahr.

Bis heute, Mittwoch, drehte das Team im Herzen der Kreisstadt und bei Simon Schachenmeier. Der fand sich in ungewohnter Rolle wieder: als Zuschauer im eigenen Geschäft. Wie aufwendig die Aufnahme einer 40-Sekunden-Szene ist, ließ Schachenmeier staunen: Den Kurzdialog zwischen Kommissar Anton Stadler (Dieter Fischer), Inhaber Schober (Manou Lubowski) und dessen Frau (Angela Ascher) ließ Regisseur Daniel Drechsel-Grau für Nahaufnahmen und Totale mehrmals spielen.

Die „Cops“ werden rund um Rosenheim gedreht. In Miesbach ist das Team gern zu Gast, sagt Set-Aufnahmeleiterin Sandra Engl: „Weil Stadt und Leute so unkompliziert sind.“ Und natürlich auch, weil Miesbachs Innenstadt so schön ist. Hauptdarsteller Dieter Fischer ist sogar Mitglied im Miesbacher Trachtenverein: „Wenn Verein, dann im Epizentrum der Trachtenbewegung.“

ddy