Rosenmüller kommt - nächste Woche

Marcus H. Rosenmüller © Achim Frank Schmidt

Prominenter Besuch in Miesbach. Der in Hausham aufgewachsene Marcus H. Rosenmüller kommt am Freitag, 8. September, zu einer Lesung in die Kreisstadt.

Miesbach – „Texte, die zum Denken anregen“ – mit diesem Anspruch hat sich der Regisseur und gebürtige Haushamer Marcus H. Rosenmüller auf die Suche nach Literatur begeben. Was er gefunden hat, können Interessierte am Freitag, 8. September (nicht 1. September - wie in der Printausgabe genannt) hören. Rosenmüller liest um 19 Uhr im Katholischen Pfarrheim Miesbach aus Werken des Autors Erich Kästner, der mit seinen Kinderbüchern bekannt geworden ist, sich aber auch mit gesellschaftskritischen Gedichten und Aphorismen einen Namen gemacht hat. Rosenmüller ist außerdem bei dem deutsch-britischen Journalisten und Publizisten Sebastian Haffner fündig geworden, der während des Zweiten Weltkriegs als Exilant in Großbritannien schrieb, und bei anderen Autorinnen und Autoren. Sie alle haben sich „intensiv mit antidemokratischen Tendenzen in der Gesellschaft auseinandergesetzt“, teilt der SPD-Ortsverein Miesbach mit, der sich als Veranstalter sehr freut, Rosenmüller für diese „ganz besonderen Lesung“ gewonnen zu haben.

„Wir möchten mit dieser Veranstaltung ein bewusstes Zeichen für Toleranz, Respekt und ein wertschätzendes Miteinander in unserer Gesellschaft setzen“, betont der Miesbacher SPD-Vorsitzende Bernhard Altmann.



Der Eintritt zu der Lesung ist frei, die Besucher werden aber um Spenden gebeten. Diese kommen einem guten Zweck zugute: Der Erlös geht an Karl-Heinz Seybold für den „Seniorentreff Montag Mitanand“. Das beliebte Senioren-Treffen findet allwöchentlich im Foyer der Evangelischen Kirche in Miesbach statt und braucht finanzielle Unterstützung.