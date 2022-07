Rücksicht auf Rauhfußhühner: Bildkampagne soll Bergsportler sensibilisieren

Teilen

Vom Aussterben bedroht ist das Birkhuhn. Eine Bildkampagne macht deshalb auf seine Bedürfnisse aufmerksam. © privat

Vom Aussterben bedroht ist das Birkhuhn. Eine Bildkampagne im Landkreis Miesbach soll nun Freizeitsportler in den Bergen zum richtigen Verhalten sensibilisieren.

Landkreis – Nur noch rund 80 Exemplare umfasst nach Schätzungen von Gebietsbetreuer Florian Bossert die Population des Birkhuhns im Mangfallgebirge. Derzeit läuft die Balz- und Brutzeit des scheuen Tiers. Um Freizeitsportler für seine Belange zu sensibilisieren, hat Bossert zusammen mit der Deutschen Initiative Mountainbike (DIMB) und mit Unterstützung der Naturschutz-Ranger des Landratsamts eine Bildkampagne gestartet.

Auch interessant: Gebietsbetreuer wirbt für mehr Rücksicht aufs Birkhuhn

„Jetzt ist Brutzeit – Bitte nehmt Rücksicht!“ heißt es auf den Schildern und Plakaten, die für ein rücksichtsvolles Verhalten während der Brutzeit der vom Aussterben bedrohten Rauhfußhühner sensibilisieren sollen. Deren Fortbestand hängt laut einer Pressemitteilung maßgeblich davon ab, dass Balz-, Brut- und Aufzuchtzeit des Birkhuhns nicht gestört werden. Ziel der Bildkampagne ist es, auf besonders störendes Verhalten zum einen während der Balzzeit im April und Mai und während der Brutzeit, die im Gebirge etwa ab Ende Mai beginnt und bis in den Juli hinein dauert, aufmerksam zu machen.

Birkhühner nicht stören

Die Brut des Birkhuhns findet in den Latschen- und Almweideregionen mit lichtem Bewuchs statt. Die Dämmerung und die frühen Morgenstunden dienen den Tieren zur Nahrungsaufnahme und dabei sollten sie keinesfalls gestört werden. Nachtläufe mit Stirnlampe oder Fahrten in der Dämmerung gilt es zu vermeiden. Auch tagsüber kann zum Beispiel durch einen frei laufenden Hund eine erhebliche Störung stattfinden, da das Birkhuhn in ihm einen Fressfeind sieht.

Lesen Sie auch: Rotwand wird Wildschutzzone

Die Kampagne wurde durch Mittel des Bayerischen Naturschutzfonds, des Landratsamts und der DIMB finanziell unterstützt und durch ehrenamtliche Arbeit der Interessengemeinschaft Bayerische Voralpen der DIMB umgesetzt. Kommuniziert wird sie über die Naturschutz-Ranger des Landratsamts, Gebietsbetreuer Bossert und die zielgruppen-spezifischen Kanäle der DIMB.

mm