Zusätzliche Fahrten bei RVO-Bussen: Diese Linien wurden im Takt verdichtet

Drehscheibe Miesbach: Am Bahnhof in der Kreisstadt könnten sich die beiden Alpenbuslinien begegnen. Wie unser Foto zeigt, laufen hier schon jetzt viele Busverbindungen der Regionalverkehr Oberbayern (RVO) GmbH und auch der Wendelsteinringlinie zusammen.

ÖPNV im Landkreis Miesbach

Der Öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Miesbach wird weiter verbessert. Jetzt konnten einige Taktverdichtungen im Regionalfahrplan vorgenommen werden.

Landkreis – Der RVO hat den Takt seiner Buslinien 9552, 9556, 9559 und 9562 im Landkreis Miesbach verdichtet. „Davon profitieren vor allem Naturbegeisterte, die so einen bequemeren Zugang zu den beliebten Ausflugszielen in der Region bekommen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt, das zudem die Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) für die „enge Zusammenarbeit und das Engagement bei der Umsetzung der Maßnahmen“ lobt. Die Änderungen im Einzelnen:

Auf der RVO-Linie 9552 (Miesbach-Fischbachau-Schliersee-Miesbach) wird im Sommerhalbjahr an den Wochenenden in beide Richtungen eine zusätzliche Fahrt angeboten. Die Fahrt 411 startet um 17.40 Uhr von Miesbach nach Neuhaus und die Fahrt 418 um 18.31 Uhr von Neuhaus zurück nach Miesbach.

Die RVO-Linie 9556 (Tegernsee-Rottach-Egern-Kreuth-Stuben) wird im Sommerhalbjahr an den Abenden in beide Richtungen durch zwei zusätzliche Fahrten ergänzt. Die Fahrten 055 und 053 verkehren um 19.17 Uhr und 20.17 Uhr von Tegernsee bis Wildbad Kreuth, während die Fahrten 056 und 054 um 19.47 Uhr und 20.47 Uhr den Rückweg von Wildbad Kreuth nach Tegernsee ermöglichen.

Die RVO-Linie 9559 (Tegernsee-Rottach-Egern-Bad Wiessee-Gmund-Tegernsee) wird an den Wochenenden ganzjährig in beide Richtungen um zwei Fahrten erweitert. Die Fahrten 008 und 038 verkehren um 9.34 Uhr und 11.34 Uhr als Ring B von Gmund bis Tegernsee, während die Fahrten 023 und 025 um 16.42 Uhr und 17.42 Uhr als Ring A von Tegernsee nach Gmund fahren.

Auf der RVO-Linie 9562 (Schliersee-Neuhaus-Spitzingsee) werden an den Wochenenden in beide Richtungen zwei ergänzende Fahrten angeboten. Die Fahrten 031 und 036 schließen ganzjährig die Taktlücke am Mittag (13 Uhr ab Spitzingsee, 14.30 Uhr ab Schliersee). Des Weiteren wird im Sommerfahrplan, der von 1. Mai bis 5. November gilt, eine neue Frühverbindung um 7.30 Uhr ab Schliersee und 8 Uhr zurück angeboten (Fahrten 033 und 038).

Die Verbesserungen im ÖPNV seien Teil „der kontinuierlichen Bemühungen des Landkreises, den öffentlichen Nahverkehr benutzerfreundlicher und effizienter zu gestalten“, bekräftigt das Landratsamt. Weitere Informationen zu den aktualisierten Fahrplänen und allen weiteren Angeboten des ÖPNV im Landkreis finden sich auf der Homepage des Landkreises (www.landkreis-miesbach.de) oder bei der RVO (www.dbregiobus-bayern.de).

Dass die Umsetzbarkeit dieser Verbesserungen aber vor allem auch von der Personalsituation bei der RVO abhängt, zeigt aktuell ausgerechnet die eingangs genannte Linie 9552. Wie berichtet, fallen hier seit 28. April und noch bis 26. Mai mehrere Abfahrtszeiten wegen akuten Fahrermangels und hohen Krankenstands aus. mm