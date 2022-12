RVO-Ringlinie 9552: Viele Fahrten fallen drei Tage lang aus - Schülerbeförderung nicht betroffen

Von: Jonas Napiletzki

Die neue Buslinie 9552 vergrößert seit Anfang Oktober die Möglichkeit im Leitzachtal, das Auto auch mal stehen zu lassen. Erneut fallen nun aber Fahrten aus. © tp

Auf der Ringlinie, die Miesbach mit dem Schlierach- und dem Leitzachtal verbindet, fallen drei Tage lang Fahrten aus. Die Schülerbeförderung ist nicht betroffen.

Miesbach - Die erst Anfang Oktober im Takt verdichtete RVO-Ringlinie 9552 wird im Landkreis Miesbach in den kommenden drei Tagen erneut nur eingeschränkt bedient. Wie der Niederlassungsleiter Andreas Päschel der Regionalverkehr Oberbayern GmbH mit Sitz am Tegernsee erklärt, fallen insgesamt 14 Fahrten am Freitag, 23. Dezember, sowie an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag aus.

„Wir bedauern es sehr und haben versucht, den Schaden so gering wie möglich zu halten“, erklärt Päschel. „Leider nicht erspart“ blieben jedoch nachfolgend aufgelistete Ausfälle. Die genannten Fahrtnummern mit allen zugehörigen Haltestellen sind auch in den Fahrplänen der Leitzach-Schlierachtal-Ringlinie zu finden.

Diese Fahrten entfallen am Freitag, 23. Dezember:

Fahrt 012 09:54 ab Schliersee

Fahrt 207 11:10 ab Miesbach

Fahrt 206 12:02 ab Neuhaus

Fahrt 215 15:10 ab Miesbach

Fahrt 212 16:02 ab Neuhaus

Fahrt 214 18:02 ab Neuhaus

Fahrt 217 19:00 ab Miesbach

Fahrt 216 19:31 ab Fischbachau

Diese Fahrten entfallen an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag

Fahrt 404 08:32 ab Neuhaus

Fahrt 403 09:40 ab Miesbach

Fahrt 408 10:32 ab Neuhaus

Fahrt 21 11:40 ab Miesbach

Fahrt 407 14:40 ab Miesbach

Fahrt 008 16:13 ab Agatharied

Wie berichtet, war die Linie 9552 wegen Personalengpässen bereits kurz nach dem Start des neuen Takts häufig ausgefallen. Auch diesmal ist der Personalmangel ursächlich für die Ausfälle. Die gute Nachricht: „Es betrifft keine Schülerkurse“, betont Päschel.

