Schädigender Pilzbefall: Maibaum von Miesbach muss weg

Miesbach – Am Montag ist Miesbachs Maibaum auf dem Marktplatz turnusgemäß untersucht worden. Nun liegt das Prüfprotokoll dem Rathaus vor, und das Ergebnis ist nicht erfreulich. Denn der Maibaum muss aus Sicherheitsgründen abgebaut werden.

Wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, ist der 33 Meter hohe Baum im oberen Drittel von einem „holzzerstörenden Pilz“ befallen. Als erste Maßnahme soll der Bauhof die schadhafte Stelle so ausschaben, dass Regenwasser ablaufen kann. „Das soll den Prozess verlangsamen“, erklärt Braunmiller. „Im Oktober muss der Maibaum aber rückgebaut werden.“ Grund sei die größere Sturmbelastung.

Die Stadt kann mit dieser Nachricht verhältnismäßig gut leben, denn für 2022 ist laut Braunmiller unabhängig vom Pilzbefall eh ein neuer Maibaum vorgesehen. „Jetzt haben wir ein paar maibaumlose Monate vor uns, aber die halten sich auch in Grenzen.“

Einen neuen Baum zu finden ist jedoch gar nicht so leicht, wie Bauhofleiter Jürgen Fischer erklärt: „Wir werden zuerst in unserem Bestand schauen, also im städtischen Wald, aber da sind die Chancen gering.“ Aus Erfahrung wisse man, dass es nur wenige Kandidaten unter den Nadelbäumen gebe, die groß und gerade genug sind. Denn an die 25 Meter soll der neue Maibaum schon sein. Außerdem werde auch einiges abgehobelt.

Wer einen geeigneten Baum weiß, kann ihn gerne der Stadt Miesbach mitteilen. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0 80 25 / 28 30.

