„Ein Großteil der Ehen hält“: Familienrichter am Amtsgericht Miesbach gibt Einblicke

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Hört geduldig zu und vermittelt: Familienrichter Peter Maixner ist erst seit Kurzem im Amt. © Thomas Plettenberg

Seit Ende 2021 gibt‘s am Amtsgericht Miesbach einen neuen Familienrichter: Peter Maixner war zuvor in München tätig – vom Amtsgericht über die Staatsanwaltschaft bis zum Landgericht.

Miesbach – Wir sprachen mit dem Juristen Peter Maixner (47) über seine ersten Monate als Familienrichter in Miesbach, erbitterte Streits ums Kind – und seine Suche nach sogenannten Umgangspflegern für das Familiengericht.

Herr Maixner, Sie sind seit Dezember 2021 Familienrichter. Wie viele Scheidungen haben Sie seither verhandelt?

Peter Maixner: Das ist eine gute Frage! (lacht) Es gibt so viele, dass ich das nur schätzen kann. Scheidungen sind eine der häufigsten Materien am Familiengericht. Ich denke, es waren mindestens 20.

Verliert man da den Glauben an die Ehe?

Peter Maixner: Nein. Ich glaube, ein Großteil der Ehen hält. Ich bekomme ja nur die mit, die schief laufen. In der Regel laufen die Scheidungstermine vor Gericht auch sehr geschäftsmäßig und ruhig ab. Da fließen keine Tränen. Wenn die Beteiligten vor Gericht erscheinen, haben sie schon Abstand zueinander gefunden. Der Scheidungstermin ist meist eine Sache von zehn, 15 Minuten. Das Verfahren dorthin dauert natürlich länger, weil zum Beispiel Versorgungsansprüche geprüft werden müssen. Das kann schon ein Jahr in Anspruch nehmen.

Warum haben Sie sich für eine so konflikthafte Materie entschieden? Sie hätten ja auch ans Arbeits- oder Verwaltungsgericht gehen können.

Peter Maixner: Als Volljurist muss man sich nach dem zweiten Staatsexamen für eine Gerichtsbarkeit entscheiden. Und in der bleibt man dann. Ich habe mich damals für die sogenannte ordentliche Gerichtsbarkeit entschieden, zu der neben Familienrecht auch das Zivil- und das Strafrecht gehören. Diese Rechtsgebiete mag ich am liebsten. Es ist sehr abwechslungsreich.

Welche Qualitäten braucht ein Familienrichter, abgesehen von juristischem Fachwissen?

Peter Maixner: Man muss vermitteln können. Denn das Ziel aller familienrechtlichen Verfahren ist, die Verfahrensbeteiligten zusammenzuführen, damit nicht streitig entschieden werden muss. Nehmen wir an, es geht um einen Umgangsstreit zwischen Kindeseltern. Das Beste für das Kind ist, wenn sich die Eltern zusammenraufen, statt dass ein Dritter die Umgangsregeln vorgibt. Außerdem muss man geduldig sein und zuhören können. Denn landen solche Streitigkeiten vor Gericht, ist das ja schon der letzte Schritt. Da ist der Streit schon eskaliert, und die Partner haben es nicht geschafft, sich zu einigen. Die Verfahrensbeteiligten schütten einem dann ihr Herz aus. Sie üben teils harte Kritik am anderen Partner. Man muss die Sorgen ernst nehmen.

Klingt, als sei es schwierig, hier zu vermitteln.

Peter Maixner: Trotzdem lassen sich die meisten Verfahren mit einem Vergleich lösen. Vor Gericht gewinnen solche Angelegenheiten mehr Neutralität. Allerdings sind so hoch konflikthafte Verfahren, wenn sie streitig weiterlaufen, mitunter sehr langwierig.

Das Kind braucht beide Eltern.

Was waren die schlimmsten Vorwürfe, die Sie gehört haben?

Peter Maixner: Ich habe noch nicht erlebt, dass der eine dem anderen Kindesmissbrauch vorwirft. Was ich aber erlebe: Dass sich Ex-Paare im Streit um das Kind so in die Haare kriegen, dass sie den anderen nicht mehr sehen können. Die streiten sich sogar schon um die Uhrzeit, zu der der andere das Kind vom Kindergarten abholen darf. Sie schaffen es nicht, das Kind ohne Schwierigkeiten zu übergeben. Das Familiengericht arbeitet in solchen Fällen oft mit der Erziehungsberatungsstelle der Diakonie zusammen. Dann begleiten deren Mitarbeiter den Umgang. Denn das Kind braucht beide Eltern, auch wenn es nur bei einem lebt.

Derzeit sucht das Familiengericht sogenannte Umgangspfleger.

Peter Maixner: Das ist richtig. Für die Anordnung der Umgangspflegschaft gelten höhere Hürden als für den begleiteten Umgang. Umgangspfleger kommen zum Beispiel zum Einsatz, wenn ein Elternteil die Herausgabe des Kindes dauerhaft verweigert. Sie stellen die Organisation der Umgangskontakte sicher.

Wie wird man Umgangspfleger?

Peter Maixner: Sie müssen für diese Aufgabe qualifiziert sein. Etwa durch ein Hochschulstudium wie Sozialpädagogik, Rechtswissenschaften oder Psychologie oder eine einschlägige Lehre. Dann werden sie vom Gericht bestellt und bezahlt. Bei einem Hochschulabschluss bekommen sie 39 Euro pro Stunde, bei einer Lehre 29,50 Euro pro Stunde. Und natürlich bekommen sie ihre Aufwendungen ersetzt.

Das Gespräch führte Bettina Stuhlweißenburg

Umgangspfleger: Wer Interesse hat, als Umgangspfleger zu arbeiten, wendet sich schriftlich an das Amtsgericht Miesbach, Familienabteilung, Rosenheimer Straße 16, 83714 Miesbach.

