Schiefer Laternenmast am Habererplatz: Das ist der Grund für die Sperrung

Miesbach - Deutliche Schräglage hatte am Dienstagvormittag ein Laternenmast auf dem Habererplatz in Miesbach. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hatte ein Müllfahrzeug am frühen Morgen den Fuß der Lampe gerammt. Großflächig war dann die Absperrung auf dem Parkplatz bis zur Reparatur durch den Stromnetzbetreiber Bayernwerk – aus Sicherheitsgründen. Wäre der Mast nämlich umgestürzt, hätte es wohl mehr als nur ein Auto böse erwischt.

sg