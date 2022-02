Inflation: FDP-Experte referiert über Ursachen, Folgen und Wege aus der Krise

Frank Schäffler (FDP) Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Haushaltsausschuss © Privat

Die Zinsen auf Dauer-Niedrigniveau, dafür steigt die Inflation. Eine Entwicklung, die immer mehr Bürger und Unternehmen sorgt. Der Frage „Inflation ohne Zinsen. Wohin geht es in Zukunft?“ ist der Miesbacher Ortsverein der FDP bei nachgegangen. Experte war Frank Schäffler, den Ortsvorsitzende Uschi Lex eingeladen hatte.

Miesbach - „Der Euro wäre inzwischen Geschichte, und viele Euro-Länder wären längst bankrott, wenn die Zinsen auf dem Niveau der 1980er-Jahre wären“, stellte das Mitglied des Haushaltsausschusses im Bundestag und Sprecher für Finanztechnologie und Blockchain-Innovationen fest. Bekannt wurde Schäffler vor allem 2011 für seine Kritik am Euro-Rettungsschirm der schwarz-gelben Regierung Merkel und dem von ihm initiierten Mitgliederentscheid gegen den ESM.

Null-Zins-Politik

Anlass für den Themenstammtisch war der erneute Anstieg der Inflation im Euro-Raum, aber auch in den USA und anderen Ländern. Da gleichzeitig die Zinsen auf null und sogar im Minus sind, bedeute dies eine schleichende Enteignung der Sparsamen, betonte Schäffler. Diese Nullzinspolitik half und hilft verschuldeten Ländern und Wirtschaften, Kredite zu finanzieren, nimmt aber gleichzeitig jeden Anreiz für eine solide Haushaltspolitik.

Zugleich sorge die derzeitige Geldpolitik auch für immer stärkere soziale Verwerfungen, erläuterte Schäffler, da vor allem Vermögende günstige Kredite mit großem Volumen aufnehmen könnten. „Negativzinsen und Inflation treffen unglücklicherweise zeitgleich auf die Pandemie mit ihrem verheerenden Einfluss auf Wachstum, Kosten und Lieferketten.“ Dies alles und auch die im Vergleich zu Deutschland schnellere Erholung der Wirtschaft in den USA und China würden Deutschland in naher Zukunft „unbarmherzig in die Zange nehmen“. Hinzu komme noch der Wertverlust des Euro gegenüber dem Dollar. „Das alles wird kleine Einkommen und vor allem Renten immer mehr schmälern.“

Experte fordert solide Haushaltspolitik

Als Gegenmaßnahme hat der FDP-Experte eine klare Strategie: „Es ist unabdingbar, dass wir wieder zu einer soliden Haushaltspolitik zurückfinden. Die Europäische Zentralbank muss langsam die Zinsen wieder steigen lassen und den Aufkauf der Staatsschulden zurücknehmen.“ Zeitgleich müssten Kleinanlagen in Fonds und Aktien gefördert werden, um das Renteneinkommen zusätzlich zu sichern. Das würde zwar kurzfristig Probleme für manche Länder mit sich bringen, aber je länger man warte, desto größer würden die Probleme – „und irgendwann gehen die Menschen auf die Straße“.

Nach seinem Impulsvortrag, beantwortete Schäffler Fragen der Stammtischteilnehmer. Den Einwurf eines teilnehmers, dass Klimapolitik und CO2-Bepreisung inflationstreibend seien, auch wenn sie eigentlich als sinnvoll erachtet werden, bejahte Schäffler. Aus seiner Sicht könne ein einseitiges Voranschreiten Deutschlands in der Klimapolitik sogar zu einem Anstieg der weltweiten CO2-Emissionen führen, da klimaschädliche Produktionsprozesse einfach in weniger umweltfreundlich ausgerichtete Staaten verlagert würden.

Warnung vor Abschaffung des Bargelds

Abschließend warnte Schäffler vor der schleichenden Abschaffung des Bargelds zugunsten digitaler Währungen. Bei negativen Zinsen kann es sich lohnen Bargeld zu horten. Mit einem digitalen Euro ist das nicht mehr möglich.

