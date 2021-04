Skandal-Pflegeheim schon wieder im Rampenlicht - Plötzlich stehen Polizei und Staatsanwaltschaft vor der Tür

Ermittlungen in Schliersee

von Momir Takac schließen

Das Skandal-Pflegeheim in Schliersee sorgt erneut für negative Schlagzeilen. Ermittler gehen jetzt auch einem Betrugsverdacht nach.

Schliersee - Alte Menschen sollen in einem Altenheim eigentlich einen sorgenfreien Lebensabend verbringen können. In der Seniorenresidenz Schliersee können das die Bewohner augenscheinlich. Das Haus liegt idyllisch am gleichnamigen See und bietet einen herrlichen Blick auf die umliegenden Berge.

Doch der Schein trügt. 2020 war die Seniorenresidenz Schliersee in den Schlagzeilen. Eine Bewohnerin starb eines fragwürdigen Todes, daraufhin leitete die Staatsanwaltschaft II Todesermittlungen in 17 Fällen ein. Daneben laufen Verfahren wegen diverser Körperverletzungsdelikte. Und auch sonst herrschten in dem Pflegeheim während der Corona-Pandemie offenbar unzumutbare Zustände. Zwei Pflegekräfte und ein Angehöriger beschrieben die Verhältnisse vor Ort.

Seniorenresidenz Schliersee: Zu mysteriösen Todesfällen kommt nun wohl auch Betrug dazu

Jetzt gibt es erneut Wirbel. Am Mittwoch standen plötzlich zwei Staatsanwälte der „Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen“ (ZKG) und Beamte der Kriminalpolizei Rosenheim vor der Tür und verschafften sich Zutritt. Sie durchsuchten die Seniorenresidenz Schliersee wegen des Verdachts des Abrechnungsbetrugs, berichtet der BR. Leistungen wurden womöglich mit den Krankenkassen abgerechnet, die gar nicht erbracht wurden.

Die Ermittler untersuchten mehrere Computer. Oberstaatsanwalt und ZKG-Leiter Richard Findl sprach gegenüber dem BR von einem enormen Aufwand infolge der Corona-Pandemie. Erste Ergebnisse der Durchsuchungen könne man frühestens am folgenden Tag erwarten. Ohnehin dürfte die Überprüfung der Dokumente mehrere Wochen dauern. Wegen der Vorfälle in der Seniorenresidenz Schliersee appelliert der Präsident der Vereinigung der Pflegenden, Missstände mutig anzuprangern. (mt)

Rubriklistenbild: © Peter Kneffel/dpa