Schlierseer (29) attackiert Notarzt: Zeugen und Angeklagter rätseln über Gründe für Ausraster in Grizzly-Alm

Der Angeklagte zeigte sich vor Gericht reuig. © dpa

Vorweihnachtlichen Ärger gab es im vergangenen Jahr in der Grizzly-Alm am Spitzingsee. Ein Schlierseer (29) soll damals einen Notarzt gewürgt sowie dessen Halskette und Kleidung zerrissen haben. Und das, obwohl der Arzt ihm nur helfen wollte.

Die Quittung für seinen Ausraster bekam der 29-Jährige nun vor dem Miesbacher Amtsgericht, wo er sich wegen eines tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, vorsätzlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung verantworten musste.

Der Schlierseer soll bei der Alm-Party von einer Bank gefallen sein, weshalb Mitfeiernde den Rettungsdienst alarmierten. Dem Angeklagten haben die Behandlungsmaßnahmen des Doktors aber wohl nicht gepasst. Er sei laut Anklage auf den Arzt gesprungen, habe ihn am Kragen gepackt und gewürgt.

„An den genauen Hergang kann ich mich nicht mehr erinnern“, sagte der 29-Jährige nun vor Gericht aus. „Ich will aber gar nicht abstreiten, dass ich das getan habe.“ Einige Stunden vor dem Vorfall habe er seine zweite Corona-Impfung erhalten. Womöglich habe er die nicht so gut vertragen, munkelte der Beschuldigte. Erst recht in Verbindung mit Alkohol. „Wobei ich gar nicht viel getrunken habe: zwei Bier und einen Glühwein“, ergänzte der Mann, dessen Alkoholwert laut Test bei 0,94 Promille gelegen hat. „Ich war wohl einfach nicht mehr Herr der Lage“, meinte der Schlierseer.

Notarzt bestätigt Aussage

Die Begegnung mit dem Notarzt schilderte er wie folgt: „Ich habe zu ihm gesagt, dass ich nicht angefasst werden will.“ Der Arzt jedoch habe ihm gesagt, „dass er mir eine Spritze geben und mich wegen Eigengefährdung einweisen lassen will“. Das bestätigte der 44-jährige Mediziner im Zeugenstand. Daraufhin sei der zuvor vor sich hin „grunzende und grummelnde“ Schlierseer sofort aufgesprungen und habe ihn gewürgt sowie seine Jacke, sein Polohemd und seine Halskette zerrissen. Ein Sachschaden von rund 500 Euro sei dabei entstanden.

Um ihn zum Aufhören zu bewegen, habe er dem Angeklagten einen Finger umgebogen, erklärte der Notarzt. Zwei weitere Personen hätten den Schlierseer dann von ihm weggezogen. „Ich weiß überhaupt nicht, warum alles so eskalierte“, rätselte der 44-Jährige. Als die aufgrund dieses Vorfalls alarmierten Polizisten in der Grizzly-Alm eintrafen, habe sich der 29-Jährige wieder völlig normal verhalten. Auf den Schadensersatz warte er bis heute.

„Schaum vor dem Mund“

Auch die anderen Zeugen konnten sich den Ausraster nicht erklären. Ein Schlierseer (55) berichtete, dass der Angeklagte „Schaum vorm Mund“ hatte. „Ich glaube, er hatte Angst und Panik, und es war nicht der Alkohol.“ Ein weiterer Schlierseer (41) will mitbekommen haben, dass jemand über eine Zuckerkrankheit sprach, die der 29-Jährige angeblich hätte. In einem Punkt waren sich alle einig: dass sich der Angeklagte widerstandslos von der Polizei festnehmen ließ.

Die anschließende Untersuchung im Krankenhaus habe ebenfalls keinen genauen Befund ergeben, verlas Richter Walter Leitner, der ergänzte: „Grunzen, Murmeln und Schaum vorm Mund: das klingt alles schon sehr dramatisch.“ Die Staatsanwältin wollte den Ausraster des Schlierseers mit einer neunmonatigen Bewährungsstrafe sowie einer Geldauflage von 3000 Euro ahnden. Ganz sicher war sie sich nicht, wie sie die Aussagen des Angeklagten einordnen sollte: „Ob das Schutzbehauptungen oder Erinnerungslücken sind, weiß ich nicht. Vielleicht liegt auch eine verminderte Schuldfähigkeit vor.“

Die Zeugenaussagen hinterließen jedenfalls Eindruck beim Angeklagten. „Das hört sich an, als wäre ich wie ein wildes Tier gewesen“, sagte er – erschrocken über sich selbst – in seinem Schlusswort. „Schuldig bin ich auf jeden Fall, denn jemanden am Kragen zu packen, das macht man nicht – es tut mir leid.“

Die Reue des Angeklagten kam beim Richter gut an, der es bei sieben Monaten auf Bewährung sowie 2600 Euro Geldauflage beließ. Der Alkohol habe laut Leitner sicher eine Rolle gespielt. „Was noch dazu beigetragen hat“, schloss der Amtsrichter, „wissen wir allerdings bis heute nicht.“