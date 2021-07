Miesbacher Schüler beschäftigen sich mit Joseph Beuys

Kunstaktion

Von Bettina Stuhlweißenburg schließen

Fünf Monate haben sich der mathematische Zweig der Klasse 8a sowie die 8b der Realschule Miesbach im Kunstunterricht mit Joseph Beuys’ beschäftigt. Was dabei herausgekommen ist, können Interessierte nun am Gerätehaus des Waitzinger Kellers betrachten.

Miesbach - Unter anderem Bilder einer Beuys-Eiche im Lauf des Jahres sowie ein sogenanntes Stencil des Künstlers, der im Mai 100 Jahre alt geworden wäre.

Allerdings ging es nicht darum, dass Schüler ihr Können im Malen und Zeichnen unter Beweis stellen, wie Kunstlehrerin Barbara Gerbl erklärt: „Es ging darum, den Freiraum zu haben, eine Idee zu entwickeln.“ Die Schüler sollten sich vorstellen, Gestalter Miesbachs zu sein. „Sie sollten in großer Dimension denken und Luftschlösser bauen“, so Gerbl. Dann sollten sie daraus eine realisierbare Idee machen. „Dazu gehört Motivation, Durchhaltevermögen, Teamfähigkeit und Flexibilität.“ Das Kulturamt der Stadt Miesbach unterstützte das Projekt. Wie berichtet hatte das Amt im Rahmen der bundesweiten Eichenpflanzung zu Ehren Beuys’ eine Eiche am Waitzinger Keller gepflanzt. In dem Kontext fand nun auch das Schülerprojekt statt.

