Schülerforschungszentrum macht Miesbach zu „Mintbach“

Von: Stephen Hank

Wo jetzt noch Baustelle ist, forschen bald Schüler: (v.l.) Markus Blume, Ilse Aigner, Olaf von Löwis, Gerhard Braunmiller und Harald Gmeiner in den Räumen des früheren Krankenhauses in Miesbach. © Thomas Plettenberg

Ende des Jahres soll das Schülerforschungszentrum in Miesbach in Betrieb gehen. Jetzt besichtigten die CSU-Politiker Ilse Aigner und Markus Blume die Räume ‒ und hatten gute Nachrichten im Gepäck.

Miesbach – Noch prägen herunterhängende Kabel und abgeschlagener Putz das Bild, die Räume sind entkernt. 280 Quadratmeter umfasst die Fläche im zweiten Stock des früheren Krankenhauses in Miesbach. Bis vor einiger Zeit lagerten hier noch Museumsgegenstände der Stadt. Bald haben die früheren Krankenzimmer – ziemlich genau 25 Jahre nach Klinikschließung – eine völlig neue Funktion: Im Schülerforschungszentrum Oberland soll der Nachwuchs neue Sichtweisen gewinnen und Zugang zur Biotechnologie und Bioinformatik erhalten.

Viele der künftigen Berufsfelder gibt es noch gar nicht

Viele der Berufsfelder, in denen die jungen Menschen von heute arbeiten werden, gibt es noch gar nicht – oder entstehen gerade. Umso wichtiger sei es, die Entwicklung im Auge zu behalten. „Erster Schritt ist es, mehr Bewusstsein für Mint-Themen zu schaffen und Talente zu entdecken“, sagte Landtagsabgeordnete Ilse Aigner (CSU). Die Ausbildung von Fachkräften im Mint-Bereich – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – sei eine Investition in die Zukunft. „Es geht um Bildung und Köpfe – das Wertvollste, das wir haben.“

500.000 Euro von den Hexal-Gründern Strüngmann

Die Landtagspräsidentin hatte das vom früheren Miesbacher Gymnasiumsdirektor Rainer Dlugosch angestoßene Projekt maßgeblich vorangebracht: mit einer Zusage der Hexal-Gründer Andreas und Thomas Strüngmann, 500.000 Euro in eine Stiftung einzubringen, die das Forschungszentrum trägt. „Ab diesem Zeitpunkt waren wir gefordert weiterzumachen“, gestand Landrat Olaf von Löwis (CSU). Nach und nach stimmten die maßgeblichen Gremien und Institutionen zu. Der Landkreis fungiert als Träger, die Regionalentwicklung Oberland (REO) übernimmt die Projektleitung, die Technische Universität (TU) München die fachliche Leitung, und die Stadt Miesbach stellt die Räumlichkeiten. Bis Ende des Jahres soll der Umbau geschafft sein.

Wissenschaftsminister spricht von „zartem Pflänzchen“

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) sprach von einem „zarten Pflänzchen“, das hier entstehe, einem „Startschuss für mehr“. In allen Bereichen würden händeringend Fachkräfte gesucht. „Wir müssen die Netze frühestmöglich auswerfen“, betonte er – und lobte Aigner für ihre unnachahmliche Kombination aus charmant und nachdrücklich: „Ohne Dich würden wir heute nicht hier stehen.“

Wissenschaftliche Stelle und Anrechnungsstunden bewilligt

Blume hatte auch eine gute Nachricht mit nach „Mintbach“, wie er die Kreisstadt kurzerhand bezeichnete, gebracht. Die Landesmittel für die zweite wissenschaftliche Stelle – die andere besetzt die TU – sind bewilligt. Zudem hat die TU beim Kultusministerium erfolgreich 23 Anrechnungsstunden beantragt. Lehrkräfte aus dem angrenzenden Gymnasium und der Realschule können sich damit im Schülerforschungszentrum einbringen.

Finanzieller Grundstock bei knapp 670.000 Euro

Zusammen mit den 100.000 Euro, die Aigner ganz aktuell aus Fraktionsmitteln für das Projekt sicherte, und Gerätschaften im Wert von 67.000 Euro der Firma Hexal beträgt der Grundstock zum Start damit knapp 670 000 Euro. „Es reicht auf Dauer nicht aus, aber ich bin zuversichtlich, dass wir weitere Gelder akquirieren“, sagte Löwis. Das Vorhaben setze den Bemühungen um die Bildungsregion Miesbach die Krone auf. Er verspreche sich einen Sog für den Landkreis.

Talente gezielt identifizieren

Allein der Schulstandort Miesbach umfasse rund 4000 Schüler, erinnerte Bürgermeister Gerhard Braunmiller. Er freue sich, dieses Leuchtturmprojekt in der Stadt zu haben. Künftig werden die Schulen entsprechende Talente in ihren Reihen gezielt identifizieren und ans Schülerforschungszentrum vermitteln. In Form von Wochenend- und Ferienkursen wird es aber auch für andere offen sein. „Jeder soll hier Technik erfahren können“, sagte Blume. REO-Vorstand Harald Gmeiner berichtete von tollen Erfahrungen mit dem Fablab in Gmund: „Die Strategie, junge Menschen für Mint zu begeistern, findet hier mit der Etablierung von Biotechnologie und Bioinformatik ihre Fortsetzung.“