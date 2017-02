Schulleiter begrüßen Rückkehr zum G9

Alles deutet darauf hin: Das G9 kommt zurück. Im März soll der Beschluss fallen, der das beendet, was im Schuljahr 2003/04 im Hauruck-Verfahren installiert worden war. Die Kritik riss nie ab. Entsprechend einhellig begrüßen die Schulleiter die Rückkehr – trotz vieler offener Details.

Das achtstufige Gymnasium bröckelt seit Längerem. Vor einem Jahr hat sich das Gymnasium Miesbach Testschule für die „Mittelstufe plus“ beworben. Das Ziel: eine Entschleunigung der Mittelstufe und damit des G8. Nun soll der Schritt zurück konsequent vollzogen werden – ohne Wahlmöglichkeit zwischen G8 oder G9. Ausnahme: Besonders begabte Schüler sollen eine Jahrgangsstufe überspringen können.

Für Dlugosch ist dies eine gute Nachricht: „Ich begrüße diese Entscheidung sehr.“ Man habe ja bereits mit der „Mittelstufe plus“ versucht zu entzerren. „Jetzt gibt es die große Lösung für alle.“ Ähnlich sieht es Werner Oberholzer. „Die Zweiteilung ist damit vom Tisch – Gott sei Dank“, sagt der Schulleiter des Gymnasiums in Tegernsee. „Wir unterstützen die Rückkehr.“ Sein Holzkirchner Kollege Axel Kisters hält sich mit einer Beurteilung noch zurück: „Aktuell wissen wir offiziell nicht viel.“ Eine Reihe wichtiger Fragen sei ungeklärt – ein Fazit sei derzeit schwierig. Immerhin werde dem Wunsch vieler Eltern Rechnung getragen.

Inhaltlich verspricht sich Oberholzner ein reiferes und stabileres Fundament. „Man hat bei den Schülern gemerkt, dass dieses eine Jahr fehlt. Auch die Universitäten haben sich beschwert, dass bei den jungen Studenten die nötige Reife fehlt. Dieses eine Jahr in der Schule tut gut, um vieles in Ruhe aufnehmen zu können.“

Für Dlugosch eröffnet ein neues G9 vielversprechende Chancen. „Kinder brauchen einen freien Nachmittag pro Woche zur Ausbildung ihrer individuellen Persönlichkeit“, betont er. Zeit für Musik, Theater, Sport oder sonstiges gesellschaftliches Engagement dürfe nicht fehlen, „denn das macht ja später den ganzen Menschen aus“. Derzeit fehle dafür bei vielen die Zeit.

Dieser Freiraum könne daheim genutzt werden, aber auch in der Schule – beispielsweise im Rahmen der offenen Ganztagsschule. „Wir sind bereit, solche Angebote zu machen.“ Unterstützung bei Problemfächern sei ebenso ein Thema wie Wahlunterricht und Projektarbeiten, wie sie im Rahmen der laufenden Bewerbung als Mint-Region (wir berichteten) bei Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik geplant sind.

Das einstige Ziel, den Nachwuchs schneller dem Arbeitsmarkt zuzuführen, sei nicht erreicht worden, sagen Dlugosch und Oberholzner. „Die Wirtschaft hat die Nachteile des G8 ebenfalls erkannt“, sagt der Schulleiter vom Tegernsee. Zumal die Arbeitskraft den Unternehmen oft nicht wirklich schneller zur Verfügung gestanden habe. „Das G8 hat gerade Auslandsaufenthalte und Selbstfindungsphasen begünstigt.“ Dlugosch bestätigt dies: „Dieser Trend hat sich geändert. Man sucht jetzt die Reifere und besser Ausgebildeten.“

Eine zusätzliche Jahrgangsstufe bedeutet auch größeren Raumbedarf. In den alten Gymnasien Miesbach und Tegernsee sei dies kein Problem. Räume seien ausreichend vorhanden. Anders in Holzkirchen, das als achtstufiges Gymnasium ausgelegt ist. „Die Platzsituation ist angespannt“, sagt Kisters. Wenn die Nachfrage beim G9 so bleibe, werde man auch über eine Erweiterung nachdenken müssen.

Angesichts der vielen offenen Fragen bei einer Rückkehr zum G9 ist es Kisters wichtig, das Gymnasium als weiterführende Schule zu erhalten. Dabei liegt ihm eine breite Allgemeinbildung sehr am Herzen. Oberholzner macht sich dagegen dafür stark, einstündige Fächer zu vermeiden. Und Dlugosch wünscht sich mehr Gewicht auf Informatik als zukunftsrelevante Disziplin. Insgesamt sei es für ihn neben einer soliden Allgemeinbildung wesentlich, es den Schülern zu ermöglichen, „ihre Neigungen zu entdecken und zu fördern“.

