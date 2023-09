Trotz Lehrermangel: Keine Stundenkürzungen im neuen Schuljahr

Teilen

Sommerferien Adieu! Für 4647 Grund- und Mittelschüler im Kreis Miesbach beginnt am Dienstag wieder die Schule. Davon zeugen die Warnhinweise für Autofahrer, die vielerorts aufgezogen werden, wie in Miesbach. © THOMAS PLETTENBERG

Gute Nachrichten zum Start ins neue Schuljahr: Anders als im Vorjahr ist heuer keine Kürzung der Stundentafel aufgrund von Personalengpässen notwendig.

Landkreis – Die Personalsituation an den Grund- und Mittelschulen im Kreis Miesbach hat sich im Vergleich zum Vorjahr entspannt, bleibt aber herausfordernd. „Besonders im Bereich der Mittelschule“, sagte Schulamtsdirektor Jürgen Heiß bei der Pressekonferenz zum Schuljahresbeginns. „Hier konnten wir nur auf Kante versorgen.“

Mittelschule

Insgesamt 1 175 Schüler besuchen die acht staatlichen Mittelschulen im Landkreis – ein Plus von 18 Schülern im Vergleich zum Vorjahr. Die leichte Zunahme der Klassenstärke von durchschnittlich 19,9 Eleven auf heuer 21 liegt aber nicht nur daran, sondern ist auch auf die Reduzierung um zwei Klassen zurückzuführen. Insgesamt 56 Mittelschulklassen gibt es im neuen Schuljahr. Darunter die sechste Klasse mit nur 14 Schülern der Mittelschule Valley, die wie berichtet die letzte sein wird: Zum Schuljahr 2024/25 wird der Mittelschulstandort Valley Geschichte sein. Schon heuer wurde in Valley keine 5. Klasse mehr gebildet (wir berichteten).

Schulamtsdirektor Jürgen Heiß (r.) und seine Kollegin Andrea Pelters-Mönkemeier sind froh, dass heuer keine Kürzung der Stundentafel aufgrund von Personalengpässen notwendig ist. Auch musste die Möglichkeit, Grundschulklassen mit mehr als 28 Kindern zu bilden, nicht ausgeschöpft werden. © THOMAS PLETTENBERG

Grundschule

Ein Plus von 43 Schülern verzeichnet das Schulamt bei den 19 staatlichen Grundschulen mit insgesamt 3 472 Zöglingen – allerdings nicht bei den Erstklässlern: Die Zahl der Abc-Schützen entspricht mit 883 exakt der Zahl vom Vorjahr.

Die seit 2019/2020 bestehende Möglichkeit für Eltern, ihre schulpflichtigen Kinder noch nicht einzuschulen, sofern diese zwischen 1. Juli und 30. September sechs Jahre alt werden – sogenannte Korridor-Kinder – nutzen die Eltern nur moderat. „Bei der Zahl der Schulanfänger hat es in den vergangenen Jahren keine auffälligen Ausreißer gegeben“, so Heiß, „es ist nicht so, dass uns plötzlich ganze Chargen fehlen.“ Konkrete Zahlen gibt es nicht, da diese – abgesehen vom ersten Jahr nach Einführung des Einschulungskorridors – nicht erhoben werden. In der Regel, so Heiß, treffen die Eltern die Entscheidung im Sinne des Kindes und nach individueller Beratung durch die Schule. Wie berichtet, hatte etwa die Gemeinde Holzkirchen im Jahr der Einführung des Korridors diesen für die Verschärfung des Kita-Platz-Mangels verantwortlich gemacht, da zahlreiche Eltern ihre Sprösslinge seither noch ein Jahr länger im Kindergarten lassen würden.

Die durchschnittliche Schülerzahl pro Grundschulklasse liegt bei 21,7 (Vorjahreswert 21,8).

Lehrer

Insgesamt unterrichten im Kreis Miesbach 418 Lehrer an Grund- und Mittelschulen, zum Teil in Teilzeit. 23 von ihnen zählen zum sogenannten externen Personal, also Substitutionskräfte und Lehramtsstudenten, die aufgrund des aktuellen Lehrermangels unter bestimmten Voraussetzungen unterrichten dürfen. „Daraus ergibt sich, dass bei uns nur 2,6 Prozent der Wochenstunden von externem Personal gehalten werden“, so Heiß. Zugleich betonte er, wie wichtig diese Mitarbeiter seien: „Ohne sie wäre die Grundversorgung nicht möglich.“

Insgesamt 15 Substitutionskräfte konnte der Schulamtsbezirk für das neue Schuljahr gewinnen. Also Lehrende, die zwar ein Studium, aber kein Lehramtsstudium abgeschlossen haben. Außerdem sind im neuen Schuljahr sieben Lehramtsstudenten im Einsatz. Sie dürfen während ihres Studiums bis zu 20 Stunden pro Woche unterrichten – „eine Win-Win-Situation“, so Heiß. Ihm zufolge war es heuer leichter, externes Personal zu finden, als im Vorjahr. „Zum einen, weil viele Externe gesagt haben: wir machen weiter.“ Zum anderen, weil sich die Modalitäten der Arbeitsvertragsabschlüsse inzwischen eingespielt hätten.

Von den insgesamt 15 neuen Lehramtsanwärtern, sind vier angehende Mittelschullehrer – alle Quereinsteiger im Rahmen einer Sondermaßnahme: Sie absolvieren das zweijährige, mit dem Staatsexamen endende Referendariat, ohne zuvor Lehramt studiert zu haben. Sie müssen allerdings einen Mater, Magister oder ein Diplom vorweisen können – egal in welchem Fach.

Lesen Sie auch: Brandbrief an Söder: Grund- und Mittelschulen „weit über die Maßen unterversorgt“

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.