Schulstart: Schreibwaren noch erschwinglich - Keine Lieferschwierigkeiten

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Keine Sorgen zu Schulbeginn: Michael Griesbeck bleibt in der Schreibwaren-Branche gelassen. Trotz Teuerung kann er in seinem Miesbacher Geschäft die Preise halten. © CS

Zum Schulstart sind Schreibwarengeschäfte besonders gefragt. Trotz Inflation und Energiekosten bleiben die Kosten dort moderat, berichtet Händler Michael Griesbeck.

Landkreis – Schon seit Ostern ist Michael Griesbeck mit den Vorbereitungen auf den heutigen Schulstart beschäftigt. Im Schnitt flattern täglich 15 Listen von Eltern in sein Schreibwarengeschäft nach Miesbach – je näher das Ende der Sommerferien rückt, desto mehr werden es. Kurz vor Schluss muss er besonders kurzfristig reagieren – und eine große Stückzahl der gleichen Produkte vorhalten. Aber: Trotz der hohen Nachfrage und der gestiegenen Energiekosten könne er seine Preise bisher stabil halten, sagt Griesbeck. Und dass, obwohl die Papierpreise eigentlich „durch die Decke“ gehen, erklärt er exemplarisch für seine Branche.

Lieferanten derzeit „anständig“

Auch deshalb ist sich der Händler sicher: „Die Kosten werden uns einholen.“ Noch nicht eingeholt hat die Inflation aber die Eltern von ABC-Schützen, die dieser Tage noch eine Grundausstattung für ihre Kinder brauchen. Griesbeck versucht, die Preissteigerung so gering wie möglich an seine Kunden weiterzugeben, die teils aus dem Landkreis nach Miesbach kommen.

Von 40 bis 50 Prozent Aufschlag beim Papier kämen beim Kunden nur fünf Prozent an. „Wir haben Glück, weil unsere Lieferanten sehr anständig sind“, sagt der Senior-Chef. Deshalb sehe er die Lage noch gelassen. „Und in der Saison vor der Schule will ich die Preise ohnehin nicht anheben.“ Auch für seinen Laden an der Rathausstraße hat der 55-Jährige vorgesorgt. Langfristige Verträge beim Gas sichern ihm derzeit geringe Energiekosten; seine Glühbirnen hat der Einzelhändler gegen LED-Beleuchtung getauscht.

Kunden schätzen die Preispolitik

Seine Kunden, weiß Griesbeck, würden die Bemühungen zu schätzen wissen. Das Vertrauen, dass sich lokale Einzelhändler nicht durch die allgemeine Inflation bereichern, indem sie grundlos ihre Preise erhöhen würden, sei auf jeden Fall vorhanden. „Und bei uns wissen sie, dass sie alles bekommen.“ Lieferschwierigkeiten seien bei Schreibwaren noch kein Thema; was nicht vorrätig ist, werde spätestens am nächsten Tag wieder aufgefüllt. Preiserhöhungen plant der Inhaber erst für den Herbst oder ab Anfang des nächsten Jahres. „Dann sind die meisten ohnehin versorgt.“

Die Nachfrage ist derweil so groß, dass der Chef nebst drei Angestellten mit seinem Junior und seiner Mutter im Schichtbetrieb arbeitet. Nicht nur preislich, auch vom Service sei die Branche ein „sensibler Bereich“, auch wenn die Konkurrenz schrumpfe. „Heuer sind wir aber sehr zufrieden.“

Die Umfrage

Anngrit Triebswetter (34), Mutter aus Miesbach. © Christian Scholle

Anngrit Triebswetter: „Bei Schreibwaren weiß ich oft nicht, wie die Sachen heißen. Im Laden wird mir aber gut geholfen. Meine Tochter Amelie kommt in die dritte Klasse. Der Einkauf kostet, obwohl ich viel daheim habe, wieder ungefähr 60 Euro. Das ist schon viel – aber da muss man durch.“

Susanna Eppensteiner (44), Redakteurin aus Irschenberg mit Sohn Quirin. © Christian Scholle

Susanna Eppensteiner: „Ich bin mit meinem Sohn Quirin hier und hoffe, alles zu kriegen. Beim Einkauf geht’s darum, die Liste abzuarbeiten. Preislich ist das ein großer Batzen, aber das ist dann eben so. Ob’s teurer geworden ist, weiß ich nicht. Da habe ich nach einem Jahr keinen Vergleich mehr.“

Daniela Kirschberger (51), Risikomanagerin aus Agatharied. © Christian Scholle

Daniela Kirschberger: „Papier ist ja generell knapp, aber es ist alles vorrätig, was mein Sohn braucht. Die Preissteigerung und Lieferengpässe spüre ich noch nicht. Mir ist gute Beratung wichtig, und die bekomme ich vom Personal auf jeden Fall. Die Vorbereitung klappt also wieder gut.“

Felicitas Kujawa (39), Therapeutin aus Miesbach. © nap

Felicitas Kujawa: „Mit dem Schulstart habe ich nur indirekt zu tun. Meine Tochter ist vier Jahre alt, aber meine Nichte wird heuer eingeschult. Ich kaufe ein, was noch fehlt – da findet man in der Schultüte immer irgendetwas. Im Geschäft werde ich schnell fündig, weil hier echt alles da ist.“

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen. nap