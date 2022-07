Schupfenfest in Miesbach: Kurioser Grund kostet Haberern einen Festtag

Von: Dieter Dorby

Gemütliche Geselligkeit bei Grillspezialitäten und Bier: Seit dem heutigen Freitag läuft das Schupfenfest der Haberer in Miesbach. © THOMAS PLETTENBERG

Beisammen sitzen, sich unterhalten, Leute treffen und gemeinsam Köstlichkeiten vom Grill genießen – das ist das Erfolgsgeheimnis des Schupfenfests, mit dem Miesbachs Haberer seit vielen Jahren Gäste aus der Kreisstadt und dem Umland anlocken.

An diesem Freitag begann das zweitägige Fest auf dem Habererplatz, bei dem an diesem Samstag wieder die beliebten „Grill-Antn“ serviert werden.

Anders als in den Jahren vor Corona fand auch das Haberfeldtreiben bereits am Freitag statt und nicht wie sonst am Samstag. Auch dauert das Schupfenfest diesmal nur zwei statt bisher drei Tage.

Tradition seit 1964

Seit 1964 gehört in Miesbach das dritte Wochenende im Juli den Haberern – jenen bärtigen Gesellen, die bekanntlich einst im Oberland mit ihrem Rügegericht, dem Haberfeldtreiben, vorherrschten. In der Gegenwart reduziert sich die Tradition des Rügens auf nur einen Abend – ähnlich der Rede der Fastenprediger.

Haberfeldtreiben am Freitag

Seit nunmehr 58 Jahren gibt es das beliebte und traditionsreiche Schupfenfest am Habererplatz. Und auch diesmal findet es – der Schupf sei Dank – bei jeder Witterung und bei freiem Eintritt statt. Los geht’s am Freitag, 15. Juli, um 18.30 Uhr. Zum Auftakt sorgt der Musikverein Miesbach für Stimmung. Das große Haberfeldtreiben bei Einbruch der Dunkelheit findet in diesem Jahr bereits am Freitag statt: Dann spricht der Haberermoasta.

Kurioser Grund kostet einen Festtag

Dass das Haberfeldtreiben bereits am Freitag stattfindet, hat einen Grund. Denn das sonst dreitägige Schupfenfest findet heuer nur an zwei Tagen – Freitag und Samstag – statt. Das liegt am gegenwärtig hohen Krankenstand und Personalbedarf, wie Franz Mayer, Dritter Bürgermeister und Zweiter Vorsitzender der Miesbacher Haberer, erklärt: „Viele unserer Helfer haben für Montag zum Aufräumen von ihren Betrieben nicht frei bekommen. Deshalb müssen wir am Sonntag abbauen.“

Am Samstag spielt ab 17 Uhr die Willinger Musi. Und nur am Samstag gibt’s die beliebten Grill-Antn der Haberer. Zu den Enten vom Grill werden wie immer Knödel und Blaukraut serviert. Dazu gibt es die bekannt guten Brotzeiten und Schmankerl vom Grill. Und an beiden Abenden öffnet von 21 bis 1 Uhr die Bar.

