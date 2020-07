Fest-Atmosphäre dahoam mit Antn to go

Das Schupfenfest der Miesbacher Haberer feiert eine doppelte Premiere. Coronabedingt. Zum ersten Mal findet es kombiniert mit dem Volksfest statt. Und statt gemütlichem Beisammensein gibt es die beliebten Grill-Antn und Hendl lediglich to go, also zum Mitnehmen.

Wie es dazu kam, welche Hürden wegen Corona zu meistern sind und was aus dem Haberfeldtreiben wird, haben wir Franz Mayer, den Zweiten Vorsitzenden der Haberer, gefragt.

Herr Mayer, das Volksfest in seiner bisherigen Form fällt wegen Corona aus. Nun findet es zusammen mit dem Schupfenfest doch noch statt. Wie kam es dazu?

Dass wir einen Teil abgeben, war der bestmögliche Kompromiss. Für uns war das selbstverständlich, da wir mit Anian Kurz auch zuvor schon kooperiert haben. Von ihm hatten wir bereits Kühlwagen, Grill und Hendl.

Interview mit dem Haberer-Vize Franz Mayer

Aber in der bisherigen Form kann das Schupfenfest auch nicht stattfinden.

Nein, wegen Corona ist das klassische Bierfest nicht zulässig. Wir hätten keine Bierbänke aufstellen dürfen und müssten zu hohe Desinfektionsauflagen erfüllen. Und als Verein hätten wir keine Genehmigung bekommen. Dafür hätten wir eh einen Gastwirt gebraucht.

Der aber auch keine absolute Sicherheit garantieren kann.

Der Staat macht es sich da auch etwas einfach. Man muss zwar ein Hygienekonzept vorlegen, aber das wird ja nicht kontrolliert – erst wenn etwas passiert ist. Und dann ist die Gastronomie in der Verantwortung.

Aber so ganz wollten Sie das Schupfenfest doch nicht ausfallen lassen, oder?

Wir wollten vor allem nicht, dass die Leute auf die Schmankerl verzichten müssen. So kam es zur Idee, ein Schupfenfest to go zu machen. Hendl oder Enten vom Grill sind eben etwas anderes als aus dem Ofen.

To-go als Notlösung

Wie war die Resonanz auf die neue To-go-Lösung?

Die war sehr, sehr positiv. Viele haben gerade bei Anian Kurz angerufen, dass sie das super finden – ein bissl Fest-Atmosphäre für daheim.

Mit wie viel Andrang rechnen Sie?

Wir haben 100 ganze Enten bestellt – das sind 300 bis 400 Portionen. Und dazu 300 Portionen Hendl. Aber die Antn sind schon alle bestellt und damit reserviert.

Wie sieht’s mit dem Haberfeldtreiben aus? Das steht diesmal nicht auf dem Programm.

Das fällt beim Schupfenfest aus. Aber wir überlegen, ob wir nicht doch noch etwas machen. Beim Bürgerfest haben wir die Veranstaltung im Waitzinger Park gemacht. Der wäre dafür gut geeignet, denn dort bekommen wir die nötigen Sicherheitsabstände hin. Es ausfallen zu lassen, wäre jedenfalls sehr schade, wenn man bedenkt, was im vergangenen Jahr alles passiert ist. Stoff gäbe es genug.

Würden die Haberer dann Masken tragen?

Mei, wir haben ja eigentlich schon einen Bart.

ddy





Das Schupfenfest

Am heutigen Freitag um 17 Uhr beginnt das Schupfenfest der Haberer. Anschließend findet am Wochenende das Volksfest statt, das der Partyservice Kurz an der Habererschupf ausrichtet. Ab 11 Uhr gibt es Spezialitäten zum Mitnehmen. Am Montag folgt ab 11 Uhr der Seniorennachmittag.

Der Seniorennachmittag

Schupfenfest trifft auf Volksfest – da darf der Altbürgernachmittag der Stadt nicht fehlen. Am Montag, 20. Juli, gibt es für alle Miesbacher Bürger ab dem 75. Lebensjahr die obligatorische Brotzeit, bestehend aus einem halben Hendl und einem Getränk. Wegen der Vorschriften zur Corona-Pandemie ist gemütliches Zusammensitzen auch für die Rentner der Kreisstadt im großen Stil nicht zulässig. Deshalb gibt es Hendl und Getränke zum Mitnehmen, also to go. Genau 1292 Einladungen hat die Stadt an ihre Senioren verschickt. Wenn alle kommen, wartet auf Festwirt Anian Kurz und sein Team jede Menge Arbeit. Die ersten Hendl gibt es ab 11 Uhr an der Habererschupf am Habererplatz. Geholt werden können sie bis etwa 17 Uhr. Wie die zuständige Mitarbeiterin der Stadt, Karin Priller, erklärt, wäre es hilfreich, wenn nicht alle auf 12 Uhr kommen würden. Wartezeiten sind einzuplanen. Deshalb will sich die Stadt auch um schattige Sitzgelegenheiten kümmern, damit die Senioren nicht im Stehen warten müssen. Natürlich entsprechend der Corona-Vorschriften mit ausreichendem Abstand. Neben dem Hendl gibt es auch diesmal ein Getränk, ebenfalls zum Mitnehmen, das die Brauerei Hopf spendiert. Mit rund 1300 Einladungen wird das Niveau der vergangenen Jahre gehalten. Am Dienstag und Mittwoch, 21./22. Juli, gibt es die Hendln für die beiden Seniorenheime der Kreisstadt.

ddy