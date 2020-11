Schweden kaufen Miesbacher Kroha GmbH - Arbeitsplätze sicher

Die schwedische AR Packaging übernimmt die Kroha GmbH aus Miesbach. Der Standort soll bestehen bleiben, die Mitarbeiter übernommen werden. Für Inhaber Franz Kroha, den früheren Sixtus-Anteilseigner, ein Abschied mit Wehmut und Zuversicht.

Miesbach – 40 Jahre lang hat Franz Kroha (59) in dem Unternehmen gearbeitet, dass er mit seinem Vater aufgebaut hat. Er hat die im Jahr 1970 von Franz Kroha senior in Hausham als klassische Druckerei gegründete Firma Kroha GmbH in den Neunzigerjahren zu einem der führenden Hersteller von Packmitteln für medizinische und technische Produkte gewandelt. Er hat ein Werk in Miesbach an der Maxlrainerstraße aufgebaut, in dem 130 Angestellte auf 9000 Quadratmetern arbeiten, und eines in Barleben in Sachsen-Anhalt mit 120 weiteren Mitarbeitern. Nun will Kroha das Unternehmen, das sein Leben geprägt hat, verkaufen. Er sagt: „Da schwingt natürlich Wehmut mit.“ Doch er glaubt, den richtigen Käufer gefunden zu haben.

Der Käufer

Dieser Käufer, die schwedische AR Packaging Group, ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen für Lebensmittel und Konsumgüter, Kosmetik, Tabakwaren, Pharmazie- und Medizinprodukte. Seit der Gründung 1929 brachte das Unternehmen unter anderem die erste Tetra-Pack-Verpackung für Milch auf den Markt. Nun will es weiter wachsen – auch durch Zukäufe.

Im Streben nach der Marktführung in seinen Kernbereichen hat AR Packaging in den vergangenen Jahren bereits mehrere Unternehmen übernommen. Derzeit gehören zur Firma dutzende Standorte in Europa, Afrika und Asien, davon sechs in Deutschland. Kroha soll das nächste Mitglied der Unternehmensfamilie werden – wenn die Kartellbehörde zustimmt. Das erwarten die Schweden für Ende 2020.

Zukunft des Standorts

Eine Anfrage zur genauen Zukunft von Kroha konnte AR Packaging am Freitag wegen anderer Termine nicht beantworten. Franz Kroha verrät aber: „Es gibt überhaupt keine Überlegungen, Mitarbeiter zu entlassen oder Werke zu schließen.“ Beide Werke seien hervorragend ausgestattet, die Kroha GmbH in der Pharmaindustrie gut verankert. Für die Schweden, die in diesem Bereich wachsen wollen, sei das strategisch ideal; Schließungen oder Entlassungen widersprächen den Interessen des Käufers: „Die Kroha GmbH passt hervorragend in die Zielsetzung von AR Packaging.“

Einem Verkauf mit Entlassungen und Werksschließung hätte Kroha nicht zugestimmt: „Ich kenne die Leute hier schon ewig. Natürlich schaue ich auf sie.“ Die Mitarbeiter hat er bereits über ihre Zukunft informiert. Zu den Hintergründen des Verkaufs soll es kommende Woche Informationen geben.

Seine GmbH, glaubt Franz Kroha, werde unter neuer Leitung weiter wachsen. „Ich bin überzeugt, dass mein Unternehmen durch die ausgeprägte Expertise von AR Packaging die besten Möglichkeiten zur Weiterentwicklung hat“, zitiert ihn eine Pressemeldung der Schweden.

Die Meldung enthält zwar keine konkrete Aussage zu den Plänen der Schweden für das Miesbacher Unternehmen, verdeutlicht aber ebenfalls langfristiges Interesse am Standort. „Mit Übernahme der Verantwortung für die Kroha GmbH unterstreichen wir unsere Ambitionen auf weiteres Wachstum in unseren definierten Kernsegmenten“, zitiert die Meldung Harald Schulz, Präsident und CEO von AR Packaging.

Zukunft Franz Krohas

Franz Kroha, der im Landkreis vor allem als ehemaliger Eigentümer des Gasthofs zur Post in Schliersee und als früherer Sixtus-Anteilseigner bekannt wurde, will sich nun stärker Immobilienprojekten widmen und seine Bauträgerfirma erweitern. Mehrere Projekte hat er bereits abgeschlossen, aktuell arbeitet er an zweien in Rottach und einem bei Ostin. „Das will ich ausbauen.“