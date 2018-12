Schweizer Taschenmesser auf Rädern: Neuzugang für Feuerwehr Miesbach 

Das größte Geschenk zum 150-jährigen Bestehen hat die Feuerwehr Miesbach jetzt erst ausgepackt: Ein MLF (Mittleres Löschfahrzeug), das erste seiner Art im Landkreis.

Miesbach – Der Name klingt wenig spektakulär: „Mittleres Löschfahrzeug“. Aber genau darin, sagt Miesbachs Feuerwehrkommandant, liegt die Stärke des Neuzugangs. „Wir kommen damit überall hin und haben immer alles dabei“, erklärte Walter Fraunhofer am Sonntag bei der feierlichen Indienststellung, zu der etwa 120 Besucher ins Gerätehaus gekommen waren.

Der Iveco-Magirus (7,5 Tonnen) hat 180 PS unter der Haube, verfügt über Allrad und trägt ein Arsenal mit sich, das die sechsköpfige Besatzung für alle Fälle wappnet. An Bord von MB 47/1 (Funkrufname) sind unter anderem 1000 Liter Löschwasser, Lichtmast, Stromerzeuger, Pumpen, Rettungsspreizer (Unfälle), Motorsäge und eine Wärmebildkamera.

„Es ist eine Eier legende Wollmilchsau“, schwärmte Kaplan Korbinian Wirzberger, selbst aktiver Feuerwehrmann, „der Wahnsinn, was da alles drin ist.“ Zusammen mit der evangelischen Pfarrerin Anika Sergel-Kohls öffnete er alle Türen, um das Weihwasser auch wirklich in alle Ecken zu spritzen. In der Fahrerkabine befestigten die beiden Geistlichen eine Christophorus-Plakette.

Miesbachs Bürgermeisterin Ingrid Pongratz übersetzte MLF sehr frei als „Multifunktionsfahrzeug, das Wasser dabei hat“. Es sei bestens geeignet, um in den oft kleinen Gassen der Stadt zurechtzukommen, überzeuge aber auch durch Geländegängigkeit. 220 000 Euro investierte die Stadt in die Neuanschaffung, 49 000 Euro davon decken Fördergelder.

Die Beschaffung dauerte etwa zwei Jahre, wie Fraunhofer erläuterte. Eine EU-weite Ausschreibung habe sich vermeiden lassen, weil der Anschaffungspreis knapp unter dem Grenzwert lag. Erst vorige Woche, drei Tage vor der Indienststellung, holte eine Miesbacher Delegation das MLF beim Hersteller in Ulm ab. „Wir haben gewartet, bis die Beklebung drauf war, und sind dann heimgefahren“, berichtete Fraunhofer, der sich freute, „dass uns terminlich diese Punktlandung gelungen ist“. Denn der 16. Dezember 2018, der Tag der Indienststellung, korrespondiert mit dem 16. Dezember 1868, als die Miesbacher Feuerwehr gegründet wurde.

Das MLF ersetzt zwei Fahrzeuge, die längst ausgemustert sind: Ein mächtiges LF 16, vom Bund einst für den Katastrophen-Einsatz finanziert, und einen Vorausrüstwagen (VRW) im Sprinter-Format. „Alles wird immer größer, mit dem MLF werden wir kleiner“, sagt Fraunhofer.

Kleiner, aber feiner. Das MLF-Konzept könnte richtungsweisend für andere Wehren im Landkreis sein, wenn es gilt, neue Fahrzeuge anzuschaffen. Kaum stand das MLF in Miesbach, schauten die ersten Kameraden vorbei: Eine Delegation vom Ammersee, die vor einer Neuanschaffung stehen, bestaunte das Schweizer Taschenmesser auf Rädern.