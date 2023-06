Schwerer Unfall auf der B 307 in Miesbach

Von: Daniel Krehl

IMG_20230629_150427970.jpg © mzv

Ein Unfall mit mindestens einer schwer verletzten Person hat sich auf der Bundesstraße durch Miesbach ereignet. Die Retter sind vor Ort.

Mindestens eine schwer verletzte Person hat ein Unfall an Einmündung der Schlierseer Straße in die B 307 gefordert. Am Donnerstag (29. Juni) kurz vor 15 Uhr prallten auf der Fahrspur in Richtung Norden ein Motorrad und ein Pkw aufeinander. Zur Stunde (15.25 Uhr) sind Notarzt, Sanitäter und Polizei vor Ort. Die Feuerwehr regelt den Verkehr. Es kommt zu Staus.