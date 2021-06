Schwimmkurse finden wieder statt

Trotz Corona-Pandemie

von Bettina Stuhlweißenburg schließen

Schwimmkurse für Kinder sind Mangelware – nicht erst seit Corona. Allerdings hat die Pandemie das Angebot im Landkreis weiter verknappt. Eltern, die für ihre Kleinen keinen Platz bekommen, müssen selber ran – zum Glück nicht ohne Unterstützung von Profis.

Landkreis – Dunkle Wolken hängen am Himmel, für den Abend sind Gewitter vorhergesagt. Das erste Schwimmtraining der Saison für Kinder ab sieben Jahren im Warmbad Fischbachau findet trotzdem statt. Schwimmlehrerin Carolin Wanninger will keine Chance ungenutzt lassen, die Fähigkeiten ihrer Schüler zu verbessern. Schließlich sind die Herbst- und Winterkurse für Anfänger und Fortgeschrittene im Schlierseer Hotel Karma Bavaria pandemiebedingt ausgefallen.

Auch jetzt kann die Chefin der Fischbachauer Sportschule „bewegterleben“ nicht so viele Kinder unterrichten wie sonst: Um die Abstände zu wahren, dürfen nur vier statt sechs in einer Gruppe sein. Wassergewöhnungskurse für Vierjährige finden diesen Sommer gar nicht statt: „Wir sind angehalten, so wenig Kontakt wie möglich zu den Kindern zu haben. Gerade die Kleinen aber brauchen viel Begleitung, das geht nicht ohne Kontakt“, sagt Wanninger.

Für jeden ihrer Schwimmkurse führt sie eine Warteliste – Anmeldungen sind möglich. 18 Gruppen unterrichtet sie diesen Sommer. „Von der Nachfrage her könnte ich doppelt so viel anbieten, aber dafür fehlen Kapazitäten.“

Online-Kurs für Eltern der Sportschule „bewegterleben“

Warum Eltern ihren Kindern das Schwimmen nicht selbst beibringen? „Viele Eltern sind selbst keine guten Schwimmer und haben keine Ahnung, wie sie das vermitteln sollen“, sagt Wanninger.

Mit Blick auf das knappe Angebot hat sie beschlossen, heuer erstmals einen Online-Kurs für Eltern zu entwickeln. Über Zoom, so der Plan, will sie ihnen Tipps geben, wie sie selbst Kindern Schwimmen beibringen können. Interessierte können den Link in Kürze bei „bewegterleben“ anfordern.

Delfin-Schwimmschule München

Die Delfin-Schwimmschule München, die Kurse im Schlierseer Monte Mare anbietet, ist mit einer Flut von Anfragen konfrontiert: „Vor allem seit klar ist, dass die Freibäder öffnen, ist die Hölle los“, sagt Inhaber Wolfgang Zett. Allerdings unterrichtet der Sportpädagoge nur in Hallenbädern – zu kalt seien Freibäder für Anfänger, zu unberechenbar das Wetter. Er will loslegen, sobald das Monte Mare öffnet. Wann genau ist noch unklar: „Wir haben noch keine Information vom Bad.“ Zett führt eine Vormerkliste für die Kurse – Anmeldungen sind möglich.

Wasserwacht Holzkirchen

Petra Hildebrand, Vorsitzende der Wasserwacht Holzkirchen, will möglichst bald mit dem Schwimmkurs im Holzkirchner Batusa starten – mehr als 80 Kinder hat sie auf der Warteliste. Darunter auch solche, deren Kurs vom Lockdown unterbrochen wurde – kurz vor der Seepferdchen-Prüfung. „Sobald wir Info vom Batusa haben, wann wir starten können, legen wir los“, sagt Hildebrand.

DLRG Tegernsee

Die Deutsche Lebensrettungsgemeinschaft (DLRG) steht mit vier Schwimmlehrern in den Startlöchern. „Die Schwimmausbildung hat für uns höchste Priorität“, sagt Florian Mengele von der DLRG Tegernsee. Sobald die Rahmenbedingungen klar seien, gebe die DLRG Tegernsee die Kurstermine auf ihrer Homepage bekannt.

So lernen Kinder schwimmen - Zehn Tipps von Experten für Eltern

1. Suchen Sie so oft wie möglich das Wasser auf, um Ihr Kind daran zu gewöhnen, rät Wolfgang Zett von der Delfin-Schwimmschule München, die Kurse in Schliersee anbietet. „Erst wenn Kinder Wasser gewöhnt sind, können wir uns ums Schwimmen kümmern.“

2. Beim Haarewaschen in der Badewanne die Augen des Kindes nicht mit einem Waschlappen schützen. „Kinder müssen Wasser im Gesicht aushalten können.“

3. Üben Sie Tauchen. „Das geht auch am Waschbecken. Gesicht ins Wasser und bis 20 zählen. Dann erst wieder auftauchen“, rät Zett. Kinder, die tauchen können, sind in der Lage, die Atmung auszusetzen und verschlucken sich nicht – eine Voraussetzung fürs Schwimmen.

4. Mit Rückenschwimmen beginnen statt mit Brust: Kinder im Alter von circa fünf Jahren haben Schwierigkeiten, den Kopf oben zu halten, da er im Verhältnis zum Körper ihr schwerstes Körperteil ist. „Beim Rückenschwimmen müssen sie den Kopf nicht über Wasser halten, können aber trotzdem atmen.“ Deutschland sei eines der wenigen Länder, die noch nach alter Schule mit Brustschwimmen beginnen. In den USA und Australien dagegen beginne man mit Kraulen.

5. „Toten Mann“ machen: Kinder erfahren dabei, dass sie das Wasser trägt – und verlieren die Angst.

6. In Rückenlage das Kind mit den Beinen paddeln lassen. „Dann merkt es, dass es vorwärts kommt“.

7. Beim Lehren des Brustschwimmens: Zuerst die Armbewegung üben, die Beine paddeln nur. Beherrscht das Kind die Arme gut, kommen die „Froschbeine“ dazu. Beides zugleich überfordert das Koordinationsvermögen vieler Kinder.

8. Weg mit Schwimmflügeln! Das rät Carolin Wanninger von „bewegterleben“. Sie behindern den Lernprozess. Unter anderem, weil die Kinder damit senkrecht im Wasser hängen, statt waagrecht zu liegen. Stattdessen Haiflosse oder Schwimmnudel nutzen.

9. Ab ins Tiefe! „Kinder müssen ihre Grenzen erfahren“, sagt Evi Hering von der Miesbacher Sportschule „Fresh & Fit“. Deshalb – in Begleitung der Eltern (!), aber ohne Schwimmhilfe – dahin, wo das Kind nicht stehen kann.

10. Die wichtigste Schwimmhilfe: Viel Spaß im Nass.