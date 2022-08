E-Scooterfahrer streift Neunjährigen

Von: Stephen Hank

Ein E-Scooterfahrer streifte in Miesbach einen Neunjährigen (Symbolfoto). © Symbolbild: Britta Pedersen/dpa

Ein E-Scooterfahrer hat in Miesbach beim Überholen einen Neunjährigen gestreift. Der Bub stürzte und zog sich Schürfwunden zu. Nun sucht die Polizei den Unfallverursacher.

Miesbach ‒ Nach Polizeiangaben war der neunjährige Miesbacher am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf dem Gehweg entlang der B472 in Richtung Ortsausgang unterwegs. Etwa auf Höhe der Fußgängerunterführung in der Nähe der Esso-Tankstelle wurde er von einem E-Scooterfahrer auf der linken Seite überholt und dabei touchiert. Dadurch kam der Bub zu Sturz.

Der männliche E-Scooterfahrer erkundigte sich anschließend bei dem Fußgänger nach Verletzungen und der Notwendigkeit eines Rettungswagens. Da der Neunjährige beides verneinte, fuhr der Mann anschließend mit seinem Gefährt in unbekannte Richtung weiter.

Polizei hat Vorfall als Verkehrsunfall aufgenommen

Der Vorfall wurde durch die Polizeiinspektion Miesbach als Verkehrsunfall aufgenommen. Der Neunjährige erlitt durch den Sturz Schürfwunden am Kinn und am linken Arm. Da keinerlei Personalien des Mannes bekannt sind, wird dieser nun darum gebeten, sich unter Tel. 08025/2990 zu melden und seine Personalien bekannt zu geben. Zeugen, die den Hergang beobachtet haben, werden ebenfalls darum gebeten, sich telefonisch zu melden.

Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er trug zum Unfallzeitpunkt ein blaues T-Shirt sowie eine kurze Hose.