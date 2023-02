Sechs Unbekannte prügeln auf Miesbacher (31) ein - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben auf dem Stadtplatz in Miesbach auf einen 31-Jährigen eingeschlagen (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand

Das Kräfteverhältnis war denkbar unfair: Zu sechst haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag auf einen Miesbacher eingeschlagen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Miesbach – Zu einer heftigen Keilerei mit sieben beteiligten Personen ist es in der Nacht zum Sonntag in Miesbach bekommen. Laut Polizeibericht sprach dabei ein Unbekannter einen 31-jährigen Miesbacher an, nachdem dieser gegen 3 Uhr die Bar Schlossleitn verlassen hatte. Was der Unbekannte wollte, weiß der Miesbacher nicht. Jedenfalls rief der Fremde per Telefon fünf andere Personen an, die zur Örtlichkeit im Bereich Stadtplatz eilten.

„Diese sechs Personen schlugen dann gemeinschaftlich auf den geschädigten Miesbacher ein“, heißt es im Polizeibericht. Aufgrund der Dunkelheit habe der 31-Jährige keine Täter erkennen können, nur hören, dass die Männer untereinander offenbar Serbisch sprachen. Es seien auch mehrere Autos vorbeigefahren, ohne einzuschreiten, berichtete der Geschädigte. Der 31-Jährige trug Prellungen am ganzen Körper sowie mehrere Platzwunden am Kopf davon.



Die Polizei sucht nun unter der Rufnummer 0 80 25 / 29 90 Zeugen.