Sechs Unfälle in zwei Stunden: Miesbacher Polizei im Vormittags-Stress

Sechs Verkehrsunfälle beschäftigten die Miesbacher Polizei am Dienstagvormittag. Zusätzlich kümmerten sich die Beamten um zwei Anrufe wegen nicht erreichbaren Personen.

Landkreis - Binnen zwei Stunden wandten sich acht Anrufer an die Miesbacher Polizei - sechs davon meldeten einen Verkehrsunfall. Über den „einsatzreichen Vormittag“ berichten die Beamten im Minutenprotokoll. Die Pressemitteilung hier im Wortlaut der Polizei:

74-Jährige begeht Unfallflucht nach Gartenzaun-Crash

„Am Dienstag, 29.12.2020 kam es gegen 09:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Krätzer Leite in Hausham. Eine 74-jährige Haushamerin kam hier aufgrund tiefstehender Sonne mit ihrem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hierbei gegen einen Gartenzaun. Die Unfallfahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin konnte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs notieren und dieses der Polizei Miesbach mitteilen. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.“

Auffahrunfall bei Potzenberg

„Gegen 10:00 Uhr ereignete sich dann ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Bundesstraße 472, Höhe Potzenberg. Ein 31-jähriger Oberallgäuer übersah hier den Abbiegevorgang eines vorausfahrenden Pkws zu spät und krachte diesem ins Fahrzeugheck. Sowohl am Seat des Verursachers, als auch am anderweitig beteiligten Ford entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße musste für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme sowie der Fahrzeugbergung kurzzeitig gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierbei nicht.“

8000 Euro Sachschaden in Schliersee

„Gegen 10:20 Uhr kam es in der Seestraße in Schliersee zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 51-jährige Schlierseerin erkannte hier den Bremsvorgang eines 46-jährigen Münchners zu spät und fuhr diesem aufs Fahrzeug auf. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 8.000,00 Euro. „

Schlierseer Nachbarin nicht mehr erreichbar

„Gegen 10:40 Uhr meldeten besorgte Anwohner aus dem Gemeindebereich Schliersee, dass sie ihre hoch betagte Nachbarin seit nunmehr zwei Tagen nicht mehr erreichen konnten. Eine Überprüfung durch Polizei und Rettungsdienst ergab, dass die Dame aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht mehr in der Lage war, das Haus selbstständig zu verlassen. Die Dame wurde zur weiteren Abklärung in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert.“

Auffahrunfall in Hausham

„Ebenfalls um 10:40 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in der Schlierseer Straße in Hausham gemeldet. Auf Höhe der dortigen Tankstelle erkannte eine 44-jährige Schlierseerin den Bremsvorgang eines 40-jährigen Putzbrunner zu spät und fuhr diesem aufs Fahrzeug auf. Sowohl am Opel der Verursacherin, als auch am BMW des Geschädigten entstand erheblicher Sachschaden.“

Zusammenstoß beim Abbiegen

„Ein weiterer Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich gegen 10:40 Uhr auf der Leitzachtalstraße, Höhe Gemeindeteil Winkl. Ein 52-jähriger Bad Aiblinger wollte hier mit seinem Volkswagen nach links zu einem dortigen Cafe abbiegen. Er übersah den entgegenkommenden Mercedes eines 28-jährigen Wasserburger, in dessen Folge es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 30.000,00 Euro. Gegen den 28-jährigen Verursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.“

Verwandtschaft nicht mehr erreichbar

„Um 11:08 Uhr meldete eine besorgte Deisenhofenerin, dass ihre Verwandtschaft am Schliersee seit längerem telefonisch nicht mehr zu erreichen sei. Nach Überprüfung einer Streife der Polizeiinspektion Miesbach, konnte zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden - die Eheleute waren wohlauf. Es lagen lediglich technische Probleme an der Telefonanlage vor.“

Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Frauenried

„Gegen 11:15 Uhr kam es im Gemeindebereich Irschenberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 60-jährige Haushamerin kam auf Höhe Frauenried mit ihrem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Baum. Trotz erheblichen Schaden am Fahrzeug konnte sich die Haushamerin mit leichten Verletzungen selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die freiwillige Feuerwehr Irschenberg wurde vorsorglich ebenfalls zur Unfallstelle hinzugezogen. Die Unfallaufnahme erfolgte hier durch eine Streife der Grenzpolizeistation Kreuth.“