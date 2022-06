„Seelenschreiber“-Projekt im Waitzinger Keller vermittelt Einblicke in Mentale Gesundheit

Bei einer Vernissage eröffneten (v.l.) © grafin Lisa Ploschka, Initiatorin Selina Benda, Laudator Professor Michael Landgrebe und Vize-Bürgermeisterin Astrid Güldner die Ausstellung der „Seelenschreiber“. Foto: Stefan Schweihofer

Das Projekt „Seelenschreiber“ zeigt im Waitzinger Keller Workshop-Arbeiten, die sich künstlerisch mit dem Thema mentale Gesundheit auseinandersetzen.

Miesbach – Schon lange spukte die Idee in Selina Bendas Kopf, das Thema mentale Gesundheit in einem Schreibprojekt zu verarbeiten. Dabei blieb es nicht. Unterstützt vom Förderprogramm Neustart Kultur, der Verwertungsgesellschaft (VG) Wort und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien setzte die Freie Redakteurin aus Weyarn ihre Pläne in die Tat um und begründete den Schreibworkshop „Kreatives therapeutisches Schreiben“ mit zehn Teilnehmern. Die Resultate werden nun im Waitzinger Keller in Miesbach ausgestellt. Sie sind an den Glasfassaden im Außenbereich unter dem Titel „Seelenschreiber“ bis einschließlich Sonntag, 26. Juni, rund um die Uhr zu sehen.

Zehn Tafel verbinden unterschiedliche Sichtweisen auf sensible Themen

Mit der Psychologin Martina Laumann holte sich die Initiatorin fachliche Kompetenz ins Boot, während die Fotografin Lisa Ploschka die Teilnehmer ablichtete und Wort und Bild so kunstvoll wie empfindsam miteinander verband. So entstanden zehn Tafeln, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem sensiblen, in der Gesellschaft allgegenwärtigen und doch oft übersehenen Thema befassen.

In ihrer Begrüßung bekannte Miesbachs Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner, beim Lesen eines der Texte „Tränen in den Augen bekommen zu haben“ und sorgte sich in diesen „instabilen Zeiten“ besonders um die Jugendlichen, bei denen die Zahl psychischer Erkrankungen deutlich angestiegen sei. Es gelte, Vorurteile gegenüber den Betroffenen abzubauen. Güldner verwies auf die Rolle der Kunst, nicht nur für leichte und schöne Unterhaltung zu sorgen, sondern auch als Forum für ernste Themen zu dienen.

Laudator Professor Michael Landgrebe, leitender Facharzt für Psychiatrie an der kbo Lech-Mangfall-Klinik in Agatharied, betonte ebenfalls die Notwendigkeit, die seelische Gesundheit in den Vordergrund zu rücken. Er betonte, wie wichtig es für die Betroffenen sei, sich ärztlich behandeln zu lassen. Von den ausgestellten Geschichten und Fotos zeigte er sich „schwer beeindruckt“.

Wichtiges Thema aus der dunklen Ecke holen

Selina Benda war es wichtig, das Thema mit seinen konkreten Erscheinungsformen wie Depression, Burn-out oder anderen seelische Verletzungen „aus der dunklen Ecke zu holen. Dorthin wird es nämlich immer wieder zurückgeschoben, wenn die Gesellschaft das Gefühl hat, jetzt wurde wieder genug darüber gesprochen“.

Benda bedankte sich bei Kulturamtschefin Isabella Krobisch für die unproblematische Zusammenarbeit, bei Fotografin Lisa Ploschka für ihren feinfühligen visuellen Umgang mit der Thematik und den Teilnehmern, die selbst entscheiden konnten, wo, wie und was fotografiert wurde.

So zeigt ein Exponat eine Teilnehmerin von hinten, in der dunklen und geheimnisvollen Holzkirchner Steindlallee gehend, mit dem ins Bild hineingesetzten Text: „Schöpfung. Kraftvoll. Wunderbar. Mächtig und stark. Bepflanzt von Menschenhänden. Leben. – Bäume. Stark. Mächtig. Vielen Widerständen trotzend. Stehen für das Wunder Leben“. Weitere Texte thematisieren Angst und Trauer, aber auch wiedergefundene Freude und Hoffnung. Hier scheint die Schreibtherapie, die übrigens in den USA einen höheren Stellenwert genießt als hierzulande, bereits Wirkung zu zeigen.

Es bleibt die Empfehlung, sich auf die Ausstellung, die Literatur und Fotografie mit dem Thema mentale Gesundheit verbindet, einzulassen und sich klarzumachen, wie viele verschiedene Facetten es beinhaltet.

von Reinhold Schmid