Sehenswerte Fotoausstellung zur Mangfall: Mal wild, mal gezähmt – aber immer im Fluss

Von: Sebastian Grauvogl

Grenzüberschreitend wie die Mangfall: (v.l.) Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller, die Miesbacher Kulturreferentin Verena Schlier und ihr Ehemann, Bad Aiblings Bürgermeister Stephan Schlier bei der Vernissage. © STS

Sich einfach mal treiben lassen und schauen, wo es einen hinspült: Nur eine mögliche Herangehensweise an die sehenswerte Fotoausstellung zur Mangfall im Waitzinger Keller in Miesbach.

Miesbach – Sich einfach mal treiben lassen und schauen, wo es einen hinspült. Wo wäre diese Herangehensweise passender, als in einer Fotoausstellung über einen Fluss? Tatsächlich verleiten die Bilder der Schau „Die mannigfaltige Mangfall“ des Fototreffs der Volkshochschule Feldkirchen-Westerham im Foyer des Miesbacher Kulturzentrum Waitzinger Keller dazu, sanft und bedächtig zwischen den Motiven an den Stellwänden hin- und herzuwogen. So vielfältig diese auch sind: Verloren fühlt man sich nie, denn die Mangfall ist immer da. Mal breit, mal schmal, mal schnell, mal langsam, mal wild, mal ruhig. Mannigfaltig eben. Vom Ursprung im Tegernsee bis zur Mündung in den Inn in Rosenheim.

Mindestens genauso spannend wie die Strukturen des Wassers sind die Rahmen, die es einfassen. Während Bäume, Gras und Wurzeln dem Fluss Raum geben und ihn selbst seine Grenzen suchen lassen, pressen ihn Betonkanäle, Stauwehre und sogar Stahlrohre (im Kraftwerk bei Vagen) in ein vom Menschen gemachtes Korsett. Fast schon beruhigend, dass sich die Mangfall hier zwar zähmen lässt, aber keineswegs ihre Lebenskraft verliert. Und die scheint wie in Müller am Baum bei Miesbach nur darauf zu warten, sich ihr Revier wieder zu erobern. Das Wasser lässt den Beton bröckeln, Wildblumen und Büsche knabbern die Industriebrache an – die Natur kehrt zurück.

Naturnah und kulturell geprägt

Würde man auch der Hängung der Fotos eine Struktur geben wollen, so könnte man feststellen, dass der naturnahe Fluss an den Außenwänden des Foyers entlang strömt, während in einer Insel aus Stellwänden in der Mitte des Raums der Einfluss des Menschen sichtbar wird. Draußen im Treppenhaus scheint sich der Betrachter dann ein paar Schritte vom Wasser zu entfernen. Ob an der Skulpturenlichtung von Bildhauer Tobel oder die Kunstinstallationen am Spiralschacht in Thalham: Die Fotos hier zeigen, wie die Mangfall die Menschen inspiriert hat.

Das gilt auch in baulicher Hinsicht: So hat die Büttenpapierfabrik in Gmund einen balkonartigen Anbau über der Mangfall aufgespannt, um sie nicht in ihrem natürlichen Verlauf zu stören. Respektvollen Abstand zum Wasser halten derweil die silbernen Tank von Fabriken in Rosenheim: Ein üppiger Grüngürtel trennt sie vom Fluss.

Vögel und Kajakfahrer

Die Vielfalt des Lebens rund um die „Mannigfaltige“ dokumentieren die Bilder der hier heimischen Vögel wie Bachstelzen, Wasseramseln, Schwäne und Graureiher. Eine Gruppe Stockenten scheint mühelos auf einem Wasserfall zu reiten, während sich ein Kajakfahrer durch die Strudel am Mangfallknie kämpft. Wie eingefroren wirkt der Fluss an einem kalten Raureifmorgen, während er an einem Sommertag fröhlich glucksend durch die Auen plätschert. Und am Mangfallsteg an der Mündung in Gmund sieht das flache Wasser fast schon karibisch aus.

Einen kurzen Schockmoment erlebt man beim Blick auf den „Mangfallbagger“: Scheinbar brutal beißt das rote Ungetüm mit seinen Schaufelzähnen ins Flussbett. Die Kurzbeschreibung in der Titelliste kann beruhigen: „Felsbrocken reduzieren die Fließgeschwindigkeit“, heißt es hier. Auch das gibt es an der Mangfall: vom Menschen gemachte Renaturierung. Einfach mannigfaltig.

Die Ausstellung

„Die mannigfaltige Mangfall“ des Fototreffs der Volkshochschule Feldkirchen-Westerham im Foyer des Miesbacher Kulturzentrum Waitzinger Keller ist bis Freitag, 24. Februar, montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 16 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

