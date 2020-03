Miesbach will trotz Corona Kulturprogramm fortsetzen

Absagen oder durchziehen? In diesen Tagen mit dem Coronavirus den richtigen Weg zu finden, ist eine wahre Kunst. Das hat auch der Kulturbetrieb der Stadt Miesbach festgestellt.

Im Kulturausschuss hat man sich nun darauf verständigt, bis auf Weiteres den Spielbetrieb fortzusetzen – und an die Eigenverantwortung der Besucher zu appellieren.

Sagt man ab oder nicht? Für Miesbachs Bürgermeisterin Ingrid Pongratz (CSU) ist das „eine schwere Kiste“, gab sie am Montagabend im Kulturausschuss unumwunden zu. Einerseits sei das Virus sehr gefährlich für ältere Menschen und solche mit einer Vorerkrankung, andererseits „reden wir auch von der Eigenverantwortung der Menschen“.

„Anatevka“-Premiere soll am 14. März stattfinden

Konkret ging es um das Musical „Anatevka“, das am Samstag, 14. März, Premiere im Waitzinger Keller feiert. Das Gesundheitsamt am Landratsamt hat die Stadt bereits wissen lassen, dass es zum Verschieben rät.

Veranstalter – in diesem Fall das Freie Landestheater Bayern (FLTB) – befinden sich in einem Dilemma: Einerseits sollen sie garantieren, dass kein Corona-Infizierter an ihren Veranstaltungen teilnimmt. Andererseits handelt sich bei Richtlinien, über 1000 Teilnehmer abzusagen – mittlerweile sogar generell –, lediglich um eine Empfehlung. Strikte Vorgabe oder Orientierungshilfe – auch im Kulturausschuss fiel es den Mitgliedern schwer, dies richtig einzuordnen.

Kultur soll Normalität schaffen

Denn während es für Besucher um ein Gesundheitsrisiko geht, bedeuten Absagen für die Kulturbetriebe und Ensembles wirtschaftliche Verluste. Das FLTB wolle die Premiere auf die Bühne bringen, berichtete Pongratz. Aus ihrer Sicht durchaus möglich, denn der Waitzinger Keller sei gut zu lüften, und für Handhygiene sei gesorgt. Letztlich müsse jeder selbst entscheiden, ob er sich dem Kontakt aussetzen will oder ob er im Krankheitsfall nicht besser daheim bleibt, um andere nicht zu gefährden. Kulturamtsleiterin Isabella Krobisch betonte, man wolle die Verantwortung nicht auf die Veranstalter abschieben. „Gerade in dieser Zeit ist Kultur besonders wichtig, weil sie hilft, Normalität zu schaffen“, stellte sie fest. Der Kunstgriff, alles mit dem Verweis auf höhere Gewalt abzusagen und damit vertraglich zu neutralisieren, funktioniere nicht, „weil niemand die höhere Gewalt ausruft“. Generell sehe man aber keine großen Hinderungsgründe, das Programm fortzusetzen. „Wir sind ein professioneller Spielbetrieb und können nicht einfach so leichtfertig absagen. Wir stoppen jetzt nichts, sondern lassen es weiterlaufen.“

Die Ausschussmitglieder befürworteten den Weg, das Programm fortzusetzen. „Der Waitzinger Keller hat unsere Unterstützung“, versicherte Alfred Mittermaier (CSU). „Sonst dürfte man ja gar nichts mehr durchführen.“ Im Gegenzug solle man kulant sein, bereits gekaufte Karten zurückzunehmen, regte Verena Assum (CSU) an. Pongratz machte sich jedoch nichts vor, dass sich der rechtliche Rahmen schnell ändern könne: „Noch sind es Empfehlungen. Was aber, wenn es mehr Infizierte gibt?“

