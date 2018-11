Sicherheitsmängel: Stadt will viel Geld in Miesbachs Spielplätze stecken

Den ganzen Sommer lang waren viele Spielgeräte in Miesbach gesperrt. Ein Dekra-Prüfer hatte Sicherheitsmängel festgestellt. 2019 will die Stadt nun ihre Hausaufgaben machen.

Miesbach – Kinder spielen gerne draußen. Wer das in Zeiten von Playstation und Smartphone in Zweifel zieht, wird in Miesbach eines besseren belehrt. Die Unzufriedenheit mit den Spielplatzsperrungen in der Kreisstadt sei groß in der Bevölkerung, berichtete Zweiter Bürgermeister Paul Fertl (SPD) im Stadtrat. „Die Leute können es nicht nachvollziehen, dass viele Geräte stillgelegt sind.“

Wie berichtet, hatte ein Dekra-Prüfer im Frühsommer alle 19 städtischen Spielplätze unter die Lupe genommen und teils erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt. Der Stadtverwaltung blieb aus Haftungsgründen nichts anderes übrig, als die betroffenen Rutschen, Schaukeln und Klettergerüste mit Bauzäunen abzusperren. Einige wurden sogar komplett abgebaut. Für Fertl ein nicht länger hinnehmbarer Zustand. „Das ist jetzt kein Vorwurf, aber wir müssen uns da was einfallen lassen.“

Das ist auch Bürgermeisterin Ingrid Pongratz (CSU) klar, wie sie eingangs der Sitzung erläuterte. Tatsächlich habe man schon Angebote von Fachfirmen für neue Spielgeräte vorliegen. Details – auch zu den Kosten – werde Anlagenreferent und Dritter Bürgermeister Michael Lechner (FWG) in der Dezembersitzung des Stadtrats vorstellen. Eines schickte Pongratz aber schon vorweg: Ein Schnäppchen werden die Neuanschaffungen nicht. „Wir werden eine gute fünfstellige Summe in den Haushalt einstellen müssen“, sagte die Bürgermeisterin. Sie erwarte, dass die Stadträte den notwendigen Investitionen auch zustimmen werden.

Verena Assum (CSU) signalisierte bereits jetzt ihr Einverständnis. Sie habe schon vor vier Jahren darauf hingewiesen, mehr für die Spielplätze zu tun. Um die jetzige Sperrung könne man sogar froh sein. „Das hat Schwung in das Thema gebracht.“ Dies sei auch absolut notwendig, fand Assum: „Da geht es um den Nachwuchs in unserer Stadt.“