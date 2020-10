Sieben Drittel ohne Gegentor: TEV Miesbach schlägt EHC Königsbrunn mit 3:0

Die Serie des TEV Miesbach hat weiterhin Bestand: Die Kreisstädter gewannen auch ihr fünftes Heimspiel in der Bayernliga-Vorrunde.

Miesbach – Die Serie des TEV Miesbach hat weiterhin Bestand: Die Kreisstädter gewannen auch ihr fünftes Heimspiel in der Bayernliga-Vorrunde. Gegen den EHC Königsbrunn reichte eine ordentliche Leistung des amtierenden Bayerischen Meisters, um am Ende einen 3:0-Sieg feiern zu können. Als Mann des Spiels wurde Keeper Timon Ewert ausgezeichnet, der das zweite Spiel hintereinander seinen Kasten sauber hielt und nun schon seit sieben Dritteln am Stück ohne Gegentor ist.

„Es war keine überragende Leistung, aber wir haben souverän gespielt“, stellt TEV-Coach Ivan Horak fest. „Im ersten Drittel waren wir noch nicht voll dabei, und Königsbrunn hatte gefährliche Konter. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt, aber der Keeper war stark, und wir waren nicht gerade eine Torfabrik. Aber wir haben die drei Punkte geholt, und damit sind wir zufrieden.“

Neben Stefan Mechel, Benedikt Pölt, Stephan Stiebinger und Alexander Kirsch musste Horak auch auf Max Hüsken verzichten, der sich beim Spiel in Geretsried am Sprunggelenk verletzt hatte, möglicherweise aber schon nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann. Erstmals wieder dabei waren hingegen Johannes Bacher und Christoph Gottwald.

Die Miesbacher gingen druckvoll ins Spiel, doch Königsbrunn wehrte sich nach Kräften, stand tief und startete immer wieder gefährliche Gegenstöße. Hier war mehrmals auch Ewert gefragt, um einen Rückstand zu vermeiden. Für den Führungstreffer nutzten die Hausherren dann ihre erste Überzahl: Beppo Frank traf mit einem Flachschuss von der Blauen Linie.

Mit zunehmender Spieldauer hatten die Miesbacher das Match immer besser im Griff und schnürten die Gäste teilweise im eigenen Drittel ein. Diese kämpften aber aufopferungsvoll um jede Scheibe und brachten fast immer einen Schläger dazwischen. Die Pucks, die dann doch auf Keeper Darian Sommerfeld zukamen, parierte er stark. So war es eine Einzelaktion, die zum zweiten Treffer führte: Filip Kokoska umkurvte zwei Gegenspieler und überraschte den Keeper mit seinem Abschluss, der zum 2:0 in den Maschen landete. Eine starke Leistung zeigten auch die Schiedsrichter, die viel laufen ließen und insgesamt nur sechs Strafzeiten aussprachen.

Spannend blieb es bis zur Schlussminute, was auch daran lag, dass die Miesbacher zu viele gute Möglichkeiten liegen ließen. So war es knapp 60 Sekunden vor Schluss Bobby Slavicek, der mit einem Schuss ins leere Tor den Sack zumachte, als die Gäste bereits den Keeper zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen hatten.

Insgesamt eine gute Vorstellung des TEV, in dessen Reihen die Scheibe sehr gut lief. Dank der wenigen Unterbrechungen konnten die Fans so sogar noch vor der amtlich verordneten Sperrstunde um 22 Uhr den insgesamt sechsten Sieg im sechsten Spiel feiern.

ts