Sieben Standorte und doch noch keine Lösung: Miesbach arbeitet weiter an seinem Museumsdepot

Planer legen Bewertung vor

Die Suche nach einem Depot für die historischen Exponate der Stadt ist komplizierter geworden. Im Stadtrat haben die beauftragten Planer nun die Bewertung der von den Ratsmitgliedern eingebrachten Alternativvorschläge vorgestellt. Das Feuerwehrhaus ist noch im Rennen, aber es hat Konkurrenz bekommen.

Miesbach – 1,08 Millionen Euro würde es kosten, das zweite Obergeschoß des Feuerwehrhauses in Miesbach gleich neben dem Rathaus inklusive Aufzug so umzubauen, dass es als Museumsdepot langfristig funktionieren kann – inklusive Sicherheits- und Raumklimakonzept. Der Nachteil dabei: Öffentliche Ausstellungen sind dort nicht möglich. Deshalb konnten die Ratsmitglieder eigene Ideen zu Alternativen einbringen.

Die beiden Planer Thilo Oerter und Sissi Katikaridis stellten nun insgesamt sechs Standorte vor. Neben dem Feuerwehrhaus und dem Waitzinger Keller, den Markus Seemüller (FWG) Ende 2021 in Augenschein genommen hatte (wir berichteten), waren noch die Waitzinger Wiese, das Gersthaus neben der Zulassungsstelle des Landratsamts, das städtische Areal am Nordgraben neben dem geplanten Abenteuer-Inklusionsspielplatz, ein freies Grundstück am Ende der Maxlrainer Straße im Gewerbegebiet Nord und das Alte Krankenhaus an der Haidmühlstraße vorgeschlagen worden – wobei Letzteres laut Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) nicht mehr zur Diskussion stehe, weil bereits andere Nutzungen beschlossen seien.

Übertragbares Raumkonzept

Laut Oerter sei das Feuerwehrhaus gut geeignet für ein Museumsdepot. Dasselbe Raumkonzept sei ebenfalls mit einem Neubau auf der Waitzinger Wiese entlang der Zufahrt zur Edeka-Ladezone möglich. Eine Verlagerung dort an die Westseite sei wegen Biotop und Hanglage sehr problematisch.

Das zweite Untergeschoß des Kulturzentrums Waitzinger Keller sei auf jeden Fall zu klein, um alles unterzubringen, stellte Oerter fest. Zudem bräuchte man Ersatzflächen für die Volkshochschule, die dort ebenfalls ihren Sitz hat. Auch sehe man Schwierigkeiten bei Funktionalität, Sicherheit und Klima, die auch die Landesstelle für nicht staatliche Museen teile.

Schwierige Situation beim Gersthaus

Beim Gersthaus wäre nach einem Abriss der Zulassungsstelle im Zuge des Bauprojekts des Landratsamts ein Neubau in hochwertiger Lage denkbar, während das Gersthaus selbst zu kleinteilig strukturiert sei – abgesehen von baulichen Schäden, die auf den ersten Blick nicht erkennbar seien und die Kosten deutlich vergrößern würden. Ein Neubau am Nordgraben müsste in den Hang gebaut werden – mit der Folge, dass an die 20 Bäume gefällt werden müssten. Und ein Neubau am Rand des Gewerbegebiets hätte zur Folge, dass ein Bebauungsplan aufgestellt werden müsste, weil es sonst im Außenbereich liegt.

Planer legen Ranking vor

Unterm Strich ist das Feuerwehrhaus aus Sicht der Planer die beste Lösung – vor allem preislich. Die Ertüchtigung käme ohne Aufzug auf rund 750.000 Euro, mit kämen noch mal 330.000 Euro hinzu. Die Neubauten auf der Waitzinger Wiese (Platz 2), am Nordgraben (plus Fällungen 100.000 Euro, Platz 4) und im Gewerbegebiet (3) lägen bei etwa 1,4 Millionen. Der Neubau neben dem Gersthaus (5) käme auf 2,8 Millionen, das Gersthaus selbst (6) auf 3,8 Millionen. Und der Umbau im Waitzinger Keller (7) auf 1,7 Millionen Euro.

Kritik von Seemüller

„Das ist eine interessante Choreografie“, meldete sich Markus Seemüller zu Wort, denn er wollte der Empfehlungsreihenfolge nicht so recht folgen. „Das Gersthaus gehört uns nicht, und damit verbietet sich eine Untersuchung.“ Zudem habe er beim Waitzinger Keller nie davon gesprochen, die vhs „rauszuwerfen und woanders unterzubringen“. Es sei ihm um Lager und Werkstatt und um eine Kombinutzung gegangen. Auch die unterschiedliche Bewertung von Brandschutz, Sicherheit und Raumklima beim Feuerwehrhaus und dem Kulturzentrum könne er nicht nachvollziehen.

Nachträgliches Lob für Ex-Bürgermeisterin Ingrid Pongratz

Insgesamt wünscht sich Seemüller ein Umdenken wie beim Kloster, das in ein Kinderhaus statt in ein Museum umgebaut wird: „Bürgermeisterin Ingrid Pongratz hat damals den Kurs justiert, und wir haben jetzt gesehen, was daraus Tolles geworden ist.“

Ein Abstimmen über die beiden Vorschläge, entweder das Feuerwehrhaus oder den Waitzinger Keller zu ertüchtigen, verhinderte Seemüller mit einem Antrag zur Geschäftsordnung, der eine Verschieben der Abstimmung vorsah. Vorher solle es eine Fraktionsführerbesprechung geben, in der darüber geredet wird, ins zweite Geschoß des Feuerwehrhauses dringend benötigte Büroräume für die Verwaltung einzurichten. Dieser Antrag wurde mit drei Gegenstimmen angenommen.

