Das sind die Anmeldetermine für die Gymnasien und Realschulen im Landkreis Miesbach

Am Donnerstag (2. Mai) gibt es für die Viertklässler die Übertrittszeugnisse. In der Woche darauf können die Eltern ihren Nachwuchs an den Gymnasien und Realschulen im Landkreis anmelden. Hier ein Überblick über die Termine.

Landkreis - Spätestens wenn die Grundschüler der vierten Klassen am Donnerstag, 2. Mai, ihre Übertrittszeugnisse bekommen, steht fest, welche weiterführende Schule sie besuchen können. Reicht der Schnitt aus den Noten in Deutsch, Mathe und HSU fürs Gymnasium oder die Realschule? Oder muss mein Kind in den Probeunterricht? Wann kann ich den Nachwuchs an den einzelnen Schulen einschreiben? Es stellen sich viele Fragen. Wir haben im Folgenden eine Übersicht über die Einschreibe-Termine im Landkreis Miesbach - sofern sie uns gemeldet wurden - zusammengestellt.

Realschule Tegernseer Tal in Gmund

Eltern von Viertklässlern, deren Kinder im kommenden Schuljahr die fünfte Klasse der Realschule Tegernseer Tal besuchen sollen, haben von Montag bis Mittwoch, 6. bis 8. Mai, Gelegenheit zur Anmeldung. Möglich ist dies jeweils von 9 bis 12 sowie von 14 bis 16 Uhr, am Dienstag bis 18 Uhr, im Sekretariat der Schule. Formulare zur Anmeldung können von der Homepage der Schule www.realschule-gmund.de heruntergeladen und am PC ausgefüllt werden.

Gymnasium Tegernsee

Am Gymnasium Tegernsee findet von Montag bis Donnerstag, 6. bis 9. Mai, die Einschreibung für die im September startenden fünften Klassen statt. Die Einschreibung erfolgt montags von 8 bis 18 Uhr, dienstags von 8 bis 17 Uhr, mittwochs und donnerstags jeweils von 8 bis 16 Uhr im Sekretariat der Schule. Das Gymnasium bittet die Eltern vorab um eine Online-Anmeldung. Dies ist möglich auf der Homepage www.gymnasium-tegernsee.de.

Staatliche Gunetzrhainer-Realschule Miesbach

Die Anmeldung von Grundschülern, die im kommenden Schuljahr die fünfte Jahrgangsstufe der Staatlichen Realschule Miesbach besuchen wollen, findet von Montag bis Mittwoch, 6. bis 8. Mai, im Sekretariat der Realschule statt. Es gelten folgende Anmeldezeiten: Montag und Mittwoch jeweils von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr sowie Dienstag von 14 bis 18 Uhr. Auch hier bittet die Schule darum, die Anmeldung vorab am heimischen Computer vorzubereiten: Auf der Website www.realschule-miesbach.de findet man dazu den Link „Übertritt in die 5. Klasse“. Die Anmeldung kann nur von einem Erziehungsberechtigten vorgenommen werden.

Gymnasium Miesbach

Die Anmeldung für die kommenden fünften Jahrgangsstufen am Gymnasium Miesbach läuft ebenfalls zunächst online über die Homepage www.gymb.de. Anschließend müssen die Kinder am Gymnasium eingeschrieben werden. Die Einschreibung findet aus organisatorischen Gründen ausschließlich in der Zeit von Montag bis Donnerstag, 6. bis 9. Mai, jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr statt. Nur in Sonderfällen kann die Einschreibung auch noch am Freitag, 10. Mai, zwischen 8 und 12 Uhr angenommen werden.

Oberland Realschule Holzkirchen

An der Oberland Realschule Holzkirchen wird die Anmeldung für die neuen fünften Klassen ebenfalls in der kommenden Woche durchgeführt. Eltern können von Montag bis Donnerstag, 6. bis 9. Mai, ihren Nachwuchs jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr einschreiben.

Staatliches Gymnasium Holzkirchen

Am Staatlichen Gymnasium Holzkirchen findet die Einschreibung der Fünftklässler für das Schuljahr 2019/2020 am Montag und Dienstag, 6. und 7. Mai, statt. Am Montag von 8 bis 18 Uhr sowie am Dienstag von 8 bis 16 Uhr. Auch das Online-Portal für die digitale Anmeldung ist bis zum 7. Mai frei geschaltet. Die Online-Anmeldung ersetzt allerdings nicht die persönliche Anmeldung durch die Erziehungsberechtigten an den Einschreibeterminen, so der Hinweis des Gymnasiums.

