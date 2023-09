Sirenenalarm in Miesbach: Gasaustritt nach Bauarbeiten an der Sonnenstraße

Von: Sebastian Grauvogl

Zu einem Gasaustritt ist es an der Sonnenstraße in Miesbach gekommen (Symbolfoto). © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Sirenengeheul in der Kreisstadt: Offenbar gibt es einen Gasaustritt an der Sonnenstraße in Miesbach. Ersten Informationen zufolge soll ein Bagger eine Leitung beschädigt haben.

Miesbach - Um kurz nach 12 Uhr heulten die Sirenen in Miesbach auf. Die Einsatzkräfte eilten in die Sonnenstraße - eine Seitenstraße der Schützenstraße. Offenbar ist hier bei Bauarbeiten Gas ausgetreten, weil eine Leitung beschädigt wurde.

Weitere Informationen folgen.

