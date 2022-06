SMG will mehr Gesundheitsunternehmen in den Landkreis ziehen

Von: Christian Masengarb

Ortstermin: Eine Landkreis-Abordnung mit (v.l.) Eva-Maria Schmitz (Standortförderung Holzkirchen), Alfons Besel (Bürgermeister Gmund), Christoph Schmid (Bürgermeister Holzkirchen) und Olaf von Löwis (Landrat) sowie (ab 2.v.r.) Alexander Schmid (Geschäftsführer SMG) und Ingrid Wildemann-Dominguez (Regionalmanagerin SMG) hat sich bei Horst Domdey (M., Geschäftsführer BioM) in Martinsried über dessen Firma und die angesiedelten Gesundheitsunternehmen informiert. Interessenten, für die in Martinsried Platz fehlt, will Domdey künftig in den Landkreis vermitteln. © SMG

Die SMG will durch das Home Office frei gewordene Büroflächen bei Gesundheitsunternehmen an andere Firmen der Branche vermitteln und so mehr zukunftsfähige Unternehmen im Landkreis ansiedeln.

Landkreis – Die Standortmarketing Gesellschaft (SMG) des Landkreises will durch das Home Office frei gewordene Büroflächen bei Gesundheitsunternehmen an andere Firmen der Branche vermitteln und so mehr zukunftsfähige Unternehmen im Landkreis ansiedeln, ohne einen Quadratmeter Fläche zu versiegeln. „Der Plan ist eine Win-Win-Situation für alle“, sagt SMG-Regionalmanagerin Ingrid Wildemann-Dominguez.

Die Idee hinter der Initiative beginnt mit dem Kontaktvermittler, der Gesundheitsunternehmen an den Landkreis verweisen soll: Horst Domdey, Geschäftsführer der BioM Biotech Cluster Development GmbH. Sein Unternehmen vermittelt in Martinsried (Landkreis München) Flächen an Gesundheitsfirmen, findet wegen der hohen Nachfrage aber vor Ort oft keine freien Büros mehr.

Domdey wolle Unternehmen aber „unbedingt für die Metropolregion München gewinnen“, zitiert ihn die SMG in einer Pressemeldung. Kommen viele Gesundheitsunternehmen an einem Ort zusammen, entwickeln sie Gemeinschaftsprojekte und finden leichter Mitarbeiter. Standortvorteile, die Domdey der Metropolregion erhalten will, damit Martinsried davon profitiert.

Das bringt den Landkreis Miesbach ins Spiel, der mit Hexal als prominentesten Vertreter bereits ein Gesundheitsinfrastruktur mitbringt. Domdey leitet Unternehmen, für die in Martinsried Platz fehlt, lieber hierher weiter als nach Hamburg oder Berlin.

Interesse hat der Landkreis an den Firmen ebenfalls. Einerseits böten sich Gesundheitsunternehmen beste Zukunftsaussichten, sagt SMG-Geschäftsführer Alexander Schmid. Andererseits habe Corona gezeigt, wie bedeutend eine „mindestens auf europäischer Ebene weitgehend unabhängige“ Pharmaindustrie sei. Außerdem profitierten auch einheimische Firmen von den neuen Kontakten.

Bleibt die Frage, wo die Unternehmen Platz finden. Hier setzt die SMG auf das Home Office. Wegen dessen verstärkter Nutzung arbeiteten auch viele Mitarbeiter der Gesundheitswirtschaft von zuhause, ihren Unternehmen blieben ungenutzte Büroflächen, sagt Wildemann-Dominguez. Indem die Firmen ihre Büros mit anderen Gesundheitsunternehmen teilen, senken sie ihre Kosten, schaffen neue Kontakte und stärken den Standort. Alle gewinnen, so der Plan.

Treffen Ende Juni geplant

Damit Interessenten und Anbieter zueinanderfinden, will die SMG bei einem Treffen mit Vertretern der Gesundheitswirtschaft Ende Juni Grundlagen besprechen. Wie groß ist der Bedarf, wie groß das Angebot? Wer passt zu wem? Die Antworten auf diese Fragen geben die weitere Marschrichtung vor.

Die SMG wolle den Landkreis „sehr passgenau“ entwickeln, sagt Wildemann-Dominguez auf Nachfrage. Die wenigen vorhandenen Flächen seien ein wertvolles Gut, dass die SMG nicht unvorsichtig vergebe. „Wir werden individuell abklopfen, wer Platz sucht und wo wir ihn unterbringen.“

Ein erster Schritt dazu ist ein Standortportfolio, dass die SMG gerade mit BioM entwickelt. Darin will sie Gesundheitsunternehmen die Vorteile des Landkreises aufschlüsseln: von angesiedelte Unternehmen bis Kinderbetreuung und Freizeiteinrichtungen. Zum Treffen Ende Juni soll das Heft fertig sein.

Interessierte Firmen

melden sich bei Ingrid Wildemann-Dominguez unter iw@smg-mb.de.