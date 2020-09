„Ich bin ja nur der kleine Landrat“: So erlebt Jens Zangenfeind seine ersten Tage als Vize

Vormittags Landratsamt, nachmittags Rathaus: In Doppelfunktion ist Jens Zangenfeind derzeit unterwegs. Wie es ihm ergeht, berichtet der Vize-Landrat aus Hausham im Interview.

Landkreis – Im Chefsessel kann man schon mal übermütig werden. Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) lässt sich nach seiner ersten Woche als Stellvertreter von Landrat Olaf von Löwis (CSU) nicht dazu hinreißen. Er bezeichnet sich fast schon bescheiden als „kleiner Landrat“. Wie es ihm in seinen ersten Tagen in der Schaltzentrale des Landkreises ergangen ist und ob er sein Amt als Vize schon mal als Warmlaufen für eine mögliche Nachfolge von Löwis sieht, haben wir Zangenfeind im Interview gefragt.

Herr Zangenfeind, Sie haben in diesen Tagen die Wahl zwischen zwei Amtszimmern. Eins im Haushamer Rathaus, eins im Landratsamt. Wo gefällt es Ihnen besser?

Jens Zangenfeind: Ich fühle mich an beiden Orten wohl. Drum teile ich meine Arbeitszeit auch ganz gerecht auf. Vormittags bin ich in Miesbach, nachmittags in Hausham. So wissen alle Mitarbeiter immer, wo ich gerade bin. Thematisch bin ich aber durchaus zweigleisig unterwegs. Das ist in Zeiten des mobilen Arbeitens ja zum Glück kein Problem mehr.

Trotzdem sollten Sie darauf achten, in welcher Rolle Sie gerade unterwegs sind...

Jens Zangenfeind: Stimmt, und das ist durchaus eine Herausforderung. Vor allem, wenn man wechselseitig Mails beantwortet (lacht). Meine Vorzimmerdamen unterstützen mich da aber sehr. Sowohl im Rathaus, als auch am Landratsamt habe ich äußerst kompetente Assistentinnen, die immer einen Blick auf meine Termine haben und darauf achten, dass ich nicht durcheinander komme.

Wie stressig waren denn die ersten Tage in Doppelfunktion?

Jens Zangenfeind: Terminlich tatsächlich noch entspannt. Das lag mit Sicherheit an den Ferien, aber auch an den vielen Veranstaltungsabsagen wegen Corona. Die klassischen Repräsentationsaufgaben eines stellvertretenden Landrats halten sich damit noch in Grenzen. Ich habe die Zeit dazu genutzt, mich im Haus umzuschauen und vorzustellen. Bis zum Ende meiner Vertretungszeit möchte ich jede Abteilung besucht haben. Mich interessiert sehr, welche Aufgaben zu erfüllen sind, mit welchen Schwierigkeiten sich die Sachbearbeiter auseinanderzusetzen haben und wie es ihnen nach der sehr fordernden Krisenzeit geht.

Ihr Eindruck?

Jens Zangenfeind: Absolut positiv. Eigentlich habe ich schon eine gewisse Erschöpfung erwartet, was nach den vergangenen Monaten auch völlig verständlich gewesen wäre. Das Gegenteil ist der Fall: Durch die Krise sind die einzelnen Abteilungen noch enger zusammengewachsen, Einsatzbereitschaft und Motivation sind ungebrochen hoch. Die Mitarbeiter verstehen sich als Dienstleister und Ermöglicher, nicht als Verhinderer. Sie haben verinnerlicht, dass die Bürger Kunden und keine Bittsteller sind. Die Qualifikation besteht nicht nur auf dem Papier, sondern ist im Arbeitsalltag spürbar. Dieses Team kann wirklich was!

Sie sparen nicht mit Lob. Bringen Sie sich damit schon als Nachfolger von Olaf von Löwis ins Gespräch?

Jens Zangenfeind: Das ist in keiner Weise meine Absicht. Ich bin ja nur der kleine Landrat, der den großen Landrat vertritt. Das mache ich aber sehr gern. Auch, weil ich mit Olaf von Löwis super und sehr vertrauensvoll zusammenarbeite und er mich – wie die anderen Vertreter auch – in alle großen Projekte einbezieht. Mir geht es um Aufgaben, nicht um Ämter. Was in fünfeinhalb Jahren ist, kann heute niemand sagen, das wäre Spekulation.

