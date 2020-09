Neues Schuljahr: So gehen die Grund- und Mittelschulen mit den Unsicherheiten durch Corona um

Was erwartet die Grund- und Mittelschüler im Landkreis im neuen Schuljahr? Das Schulamt hat nun den aktuellen Planungsstand bekannt gegeben. Doch die Lage bleibt dynamisch.

Die Grund- und Mittelschulen im Landkreis Miesbach erwartet ein Schuljahr voller Unwägbarkeiten.

Alles hängt davon ab, wie sich die Corona-Lage weiter entwickelt.

Das Schulamt versichert aber, dass die Schulen so gut wie möglich vorbereitet sind.

Miesbach/Landkreis – Keine Stunde ist seit dem Pressegespräch vergangen, da klingelt in der Redaktion das Telefon. Der Anrufer: der fachliche Leiter des Miesbacher Schulamts, Jürgen Heiß. „Gut, dass ich Sie erreiche. Es gibt wieder neue Nachrichten aus dem Kultusministerium. Der Hygieneplan...“ Nur eine Momentaufnahme, die aber einen guten Eindruck vermittelt, wie groß die Dynamik vor dem neuen Schuljahr im Landkreis ist. Stand jetzt seien die Grund- und Mittelschulen aber so gut wie möglich auf den Start vorbereitet, versichert Heiß.

Doch was heute sicher scheint, kann morgen schon wieder überholt sein. Zum Beispiel, wenn ein Ergebnis der Corona-Reihentests bei Lehrern positiv ausfällt. Oder eine Kollegin schwanger wird und damit von jetzt auf gleich aus dem Präsenzunterricht fällt. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir immer wieder an Grenzen kommen werden“, sagt Heiß. Wie schon in den vergangenen Monaten seit Beginn der Pandemie sei bei Schulleitern, Lehrern, Behörden, aber auch den Gemeinden als Sachaufwandsträger und natürlich den Schülern und ihren Eltern vor allem eines gefragt: Flexibilität.

Die Regeln

Selbst der ausgefeilte Drei-Stufen-Plan, den das Kultusministerium am Dienstagabend veröffentlicht hat, lässt den Entscheidern vor Ort viele Spielräume – was aber auch mit einem hohen Maß an Verantwortung verbunden ist, erklärt Heiß. Nach dem Ende der neuntägigen Maskenpflicht am Platz für Mittelschüler gehen die Klassen weitgehend in den Regelbetrieb unter Einhaltung der dann geltenden Hygienebestimmungen. Das aber nur so lange, wie die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der aktiven Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner) im Landkreis niedrig bleibt. Derzeit liegt sie bei etwa 21. Ab 35 Fällen würde die Maskenpflicht im Klassenzimmer wieder gelten, ab 50 müssten die Schüler möglicherweise erneut in Gruppen aufgeteilt werden und im schlimmsten Fall sogar zum Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht zurückkehren.

Die Umsetzung vor Ort

Die einzelnen Stufen und die daraus resultierenden Maßnahmen würden jedoch keinem Automatismus unterliegen, sondern seitens des Gesundheitsamtes in Absprache mit dem Schulamt entschieden. Auch die Situation in der jeweiligen Schule spiele dabei eine Rolle, erklärt die stellvertretende Schulamtsleiterin Andrea Pelters-Mönkemeier. Beispielsweise von der Zahl und Größe der Klassenzimmer oder der Treppenhäuser und damit der Möglichkeit, die erforderlichen Abstände einzuhalten. Auch ein gestaffelter Unterrichtsbeginn und damit versetzte Pausenzeiten seien eine denkbare Strategie, um auf steigende Fallzahlen zu reagieren. „Wir alle lernen täglich dazu und müssen die Situation immer wieder neu bewerten“, erklärt Pelters-Mönkemeier.

Die Personalplanung

Das gilt auch für die personellen Ressourcen – eine der größten Sorgen in diesen Zeiten. Dabei schaut es laut Heiß auf dem Papier eigentlich nach einer guten Ausstattung mit Lehrkräften aus (siehe Kasten). Doch es gibt einige coronabedingte Regelungen, die die Personaldecke ausdünnen. Am drastischsten wirke sich das Präsenzunterrichtsverbot für Schwangere aus. Elf Kolleginnen seien betroffen, seufzt Heiß. Sie könnten nun nur als Teil der Mobilen Reserve für Arbeiten im Hintergrund (Korrekturen, Materialvorbereitungen,...) eingesetzt werden. „Dabei würden sie alle gerne unterrichten“, betont der Schulamtsleiter. Ein Stück weit Abhilfe könnten sogenannte Teamlehrkräfte leisten.

Generell loben Heiß und Pelters-Mönkemeier die erfreulich hohe Motivation in den Kollegien. Obwohl viele Lehrer und Schulleiter durch die besonderen Anforderungen in den vergangenen Monaten stark belastet gewesen seien, sei die Einsatzbereitschaft ungebrochen hoch. „Brückenangebote“ würden geschaffen, um durch den Lockdown verpassten Stoff nachzuholen. „Unser aller Ziel ist es, keinen Schüler unverschuldet zurückzulassen“, macht Heiß klar.

Die Folgen der Krise

Auch sonst habe die Krise einige positive Effekte erzeugt, etwa einen großen Schub in Richtung Digitalisierung. Diesen Schwung wolle man nutzen und die Schulen so noch zukunftsfähiger aufstellen, erklärt Heiß. Und auch so mancher Schüler, der bislang nicht unbedingt freudestrahlend in den Unterricht gekommen sei, habe in den vergangenen Monaten den Wert der Schule neu schätzen gelernt, sagt Heiß: „Gerade da hat sich gezeigt, dass Schule viel mehr ist als nur ein Ort zum Lernen.“

Lesen Sie auch: So bereitet sich die Berufsschule Miesbach auf den Neustart vor

sg