So himmlisch klingt die Heimat: Dekan Mannhardt veröffentlicht Buch über Kirchenglocken

Von: Alexandra Korimorth

Stolz auf ein echtes Miesbacher Gemeinschaftswerk: (v.l.) Verena Wolf, Gerhard Braunmiller, Dekan Michael Mannhardt und Hartmut Wolf. © thomas plettenberg

Im Radio waren viele von ihnen schon zu hören. Nun ist den Glocken der Kirchen im Landkreis ein eigenes Buch mit CD gewidmet. Für dessen Veröffentlichung wurde eigens ein Verlag gegründet.

Miesbach – Buchstäblich mit einem weitreichenden Glockenschlag, beziehungsweise mehreren, hat das neu gegründete Miesbacher Verlagshaus das bilder- und klangreiche Buch „Glockenklänge im Miesbacher Land“ präsentiert. Autor ist Dekan Michael Mannhardt, via BR bekannt als der Glockenexperte des Oberlands schlechthin. Mit dem Werk feierten im Waitzinger Keller 140 Gäste eben auch die Gründung des Miesbacher Verlagshaus, das das Buch veröffentlicht.

Dabei ließen sich die Gäste nicht nur von den Klängen der Glocken mitreißen, die den Waitzinger Keller immer wieder als Hörbeispiele durchdrangen, sondern auch vom eindrucksvollen Wissen des Forschers Mannhardt. Er vermochte selbst Besucher, die bis dato wenig Bezug zu den Glockenklängen im Landkreis hatten oder Fans der BR-Sendung „Zwölfuhrläuten“ sind, für das Thema zu begeistern. In seinem Vortrag über die Geschichte der Glocken in der Region stellte er die berühmtesten ihrer Art vor. Er erzählte von ihren Gießern und den Auftraggeber. Von ihrer Zusammensetzung und ihren Namen, Inschriften und Klangmotiven – und wie sie geschlagen werden müssen, damit aus Glockenklang richtiggehend Musik wird.

„Jede Glocke ist ein Individuum“

Mannhardt erzählte von ihrer Herkunft, beispielsweise nach dem Zweite Weltkrieg von einem Hamburger Glockenfriedhof, und auch von Rettungsaktionen, damit Glocken nicht für Kriegsmaterial eingeschmolzen wurden. Indem der Dekan die Zuschauer klanglich zu den Kirchen von Wilparting nach Großhartpenning, von Schliersee nach Tegernsee, nach Miesbach und Hausham, nach Elbach und Bad Wiessee führte, machte er die individuelle Bedeutung der Glockenklänge für den Einzelnen erst bewusst. „Jede Glocke ist ein Individuum, über das man eigentliche jeweils ein komplett eigenes Buch schreiben könnte“, befand Mannhardt, dessen Faszination für Glocken und ihre individuellen Geschichte auf sein Kindheit in Traunstein zurückgeht.

Seit seiner Jugend sammelt und katalogisiert er Glockenklänge, lieferte regelmäßig Beiträge an die Redaktion „Zwölfuhrläuten“ des Bayerischen Rundfunks – ohne das an die große Glocke zu hängen. Die Miesbacher Kulturamtsleiterin Isabella Krobisch hatte trotzdem von der Passsion des Geistlichen läuten hören und daraufhin Mannhardt und Autorin Verena Wolf das Buchprojekt vorgeschlagen. Letztere war davon gleich so begeistert, dass sie zusammen mit ihrem Mann Hartmut gleich einen Verlag gründeten: das Miesbacher Verlagshaus.

Buch liegt CD mit Glockenklängen bei

Von der Motivation, den Herausforderungen und dem Erkenntnisgewinn in der Buchbranche berichtete der frischgebackene Verlagsleiter launig. Verena Wolf indes beleuchtete ihre vielen Recherchefahrten zu den 60 Kirchen im gesamten Landkreis, um die Geläute in Aktion zu besichtigen, zu beschreiben und zu fotografieren. Dabei haben sich die Fotografen Dietmar Denger, Florian Bachmeier und Stefan Schweihofer mit hinauf in die Glockentürme begeben. Krobisch hat für das Buch die Kirchen und Altäre, Heilige und Sünder sowie Szenerien rund um die Kirchen eingefangen. Der Weyarner Bürgermeister Leonhard Wöhr, passionierte Hobbyfotograf, trug seine Ansichten bei, und Grafikerin Silvia Kaufmann verpackte das Ergebnis ansprechend. Die beiliegende CD hat kein Geringerer als „Zwölfuhrläuten“-Redakteur Christian Jungwirt eingesprochen. Das Konvolut ist ein Miesbacher Gemeinschaftswerk in Wort, Bild und Klang mit Bezug ins ganze Oberland.

So gratulierte nicht nur der Miesbacher Bürgermeister Gerhard Braunmiller, der dankte, dass der kulturelle Reichtum Miesbachs in Word und Bild gezeigt und auf der CD hörbar werde. In einer Videobotschaft ließ Weihbischof Wolfgang Bischof wissen, dass die Glocken – ungeachtet der Gegnern – zum Himmelreich gehören. Er hegte den Wunsch, dass dieses Buch künftig Beschwerdeführern in Glockenstreitigkeiten – egal, ob Kirchen- oder Kuhglocken störten – als kulturelle Aufklärungsschrift an die Hand gegeben werde.

ak

Weitere Informationen

Michael Mannhardt und Verena Wolf: „Glockenklänge im Miesbacher Land“, 216 Seiten, 29,87 Euro, erhältlich im Buchhandel.