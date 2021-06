So läuft das Stadtradeln in den Städten und Gemeinden des Landkreises Miesbach

Auf einen Blick

Am Samstag, 19. Juni, startet das Stadtradeln im Landkreis Miesbach. Diese Aktionen haben sich die Kommunen zusätzlich einfallen lassen.

Das sind die Termine auf einen Blick.

Miesbach

Samstag, 16. Juni, 14 Uhr: Stadtradeln mit Bürgermeister Gerhard Braunmiller und Landrat Olaf von Löwis, Start am Rathaus.

Täglich gibt es bei der Bäckerei Perkmann zu jedem Einkauf mit Rad eine Bikebrezn.

Immer freitags präsentiert das Café Elisabeths Platzerl Rezeptideen für Radler auf Instagram („elisabeths_platzerl“). Immer montags gibt es Tipps und Tricks rund ums Biken online auf den Miesbacher Social-Media-Kanälen.Der ADFC Miesbach veranstaltet eine Such-Tour per Rad mit Fragen und Bilderquiz zwischen der Miesbach und Weyarn, siehe adfc-miesbach.de.

Bad Wiessee

Samstag, 19. Juni, 10 bis 12 Uhr: MTB-Schrauberkurs für Damen mit Scout Sepp, maximal acht Teilnehmerinnen, Beitrag zehn Euro; 15 bis 16.30 Uhr: Kleine Ortsrunde mit Bernd Kuntze-Fechner;

Sonntage, 20. Juni, 27. Juni, 4. Juli, 11 bis 13.30 Uhr: Radtour mit Rolf Neresheimer ins Söllbachtal, zum Bauern in der Au und zur Saurüsslalm;

Samstag, 26. Juni, 10 bis 12 Uhr: Fahrtechnik für Anfänger mit Scout Sepp, zehn Euro; 15 bis 16.30 Uhr: Kleine Ortsrunde mit Bernd Kuntze-Fechner; Samstag, 3. Juli, 10 Uhr: Geführte Mountainbike-Tour mit Scout Sepp, 15 Euro.

Bitte für alle Termine anmelden bei Karen Lange im Rathaus, Telefon 0 80 22 / 86 02 29.

Gmund

Samstag, 19. Juni, 12 Uhr:

Einkehrschwung – ein Gratis-Radler für jeden Radfahrer im Dürnbecker in Dürnbach;

Mittwoch, 23. Juni, 17 bis 18 Uhr: Rad-Flickkurs für Kinder im Obstgarten Dürnbach, Anmeldung: Telefon 0 80 22 / 7 52 30; Samstag, 26. Juni, 14 bis 18 Uhr: Personalisierte Ventilkappen 3D-drucken und LED-Anhänger löten am Rathaus, Anmeldung oberlab.de; Samstag, 3. Juli, 11 Uhr: Geführte Radltour zum Reisacher Wasserschloss, Anmeldung Telefon 0 80 22 / 7 52 30; Sonntag, 4. Juli, 14 Uhr: Radltour „Grenzgeschichten – Gmund an seinen Rändern“, Anmeldung: spd@johann-schmid.de.

Hausham

Samstag, 26. Juni, 10 Uhr: Fahrt auf die Gindlalm mit den Bürgermeistern der Gemeinde Hausham, Anmeldung: m.bayer@hausham.de.

Zudem bekommt jeder Kunde, der mit dem Radl kommt, in Florians Backstube einen Radlfahrer-Keks gratis.

Holzkirchen

Freitag, 18. Juni, 15 Uhr: Fundradversteigerung am Ladehof 2;

Samstag, 19. Juni, 9 bis 12 Uhr: Lieferservice – die drei Bürgermeister der Marktgemeinde bringen Bürgern die Einkäufe vom Grünen Markt mit dem Lastenrad nach Hause; Einrad-Vorführung und Schnupper-Workshop am Marktplatz;

Samstag, 26. Juni, 10 bis 12 Uhr: Fahrradcodierung und keine Reparaturen am Marktplatz; 10 bis 14 Uhr (je zwei Stunden): Schnuppertraining am Kids-Bikepark am Moarhölzl, Anmeldung: in fo@equipe-velo.com; 14 bis 16 Uhr: Radlrunde zu Holzkirchens Blühflächen, Anmeldung: holzkirchen@bund-naturschutz.de;

Sonntag, 27. Juni, 10 und 14 Uhr (je zwei Stunden): Sicherheitstraining für Erwachsene, Herdergarten, Anmeldung: info@equipe-velo.com;

Freitag, 2. Juli, 18.30 Uhr: Make-Up und Sport – Tipps und Tricks fürs Radl-Make-Up, Online-Vortrag oder auf dem Marktplatz, Anmeldung: standortfoerderung@holzkirchen.de.

Täglich gibt es von Specialized Turbo Active Bikes zum Gratis-Testen und Ausleihen; Anmeldung ab 1. Juni: https:// ti.to/specialized-germany/stadtradeln2021. Abholung im Radlkeller Otterfing. Energiereiches Protein-Eis für Radler gibt’s im Eiscafé Franzetti.



Otterfing

Donnerstag, 24. Juni, 17.30 Uhr: Abendradfahrt rund um Otterfing (etwa 20 Kilometer), Treffpunkt am Nordkreisel, Anmeldung bei marion.wessely@otterfing.de;

Freitag, 25. Juni, und Freitag, 2. Juli, jeweils 9 bis 17 Uhr: Thementag Sicheres Fahrrad im Radlkeller Otterfing;

Samstag, 3. Juli, 14 bis 17 Uhr: Geschicklichkeitsparcours für Kinder ab acht Jahren und Jugendliche im Schulhof, Anmeldung bis 30. Juni: jugend leitung@tsv-otterfing.de.

Rottach-Egern

Dienstag, 22. Juni, 14 bis 16 Uhr: Geführte Radtour durch die Wald- und Wiesenlandschaft nach Kreuth;

Samstag, 26. Juni, 10 bis 11 Uhr: Fundradversteigerung am Rathausparkplatz;

Mittwoch, 30. Juni, 18.30 bis 20 Uhr: Abendradtour über die Sutten zum Forsthaus Valepp; Freitag, 2. Juli, 14 bis 16 Uhr: Mountainbiketour für Kinder.

Anmeldungen bei Christine Obermüller, Radverkehrsbeauftragte der Gemeinde, Telefon 0 80 22 / 67 13 40.

