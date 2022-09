So schnell wie möglich zu neue Landschaftsschutzgebieten

Geschützte Landschaft – oder doch nicht? Der Bereich nordwestlich von Agatharied gehört zum Schutzgebieg Egartenlandschaft um Miesbach. Doch die Verordnung ist angreifbar. Das Landratsamt möchte nun zügig neue Landschaftsschutzgebiete ausweisen. © archiv tp

Nach dem Urteil zur Saurüsselalm gilt: Die großen Landschaftsschutzgebiete im Kreis Miesbach stehen rechtlich auf tönernen Füßen. Das Landratsamt will zügig neue festsetzen.

Landkreis – Die Lage ist leicht verwirrend: Die sechs großen Landschaftsschutzgebiete im Kreis Miesbach bestehen formal weiter, das darin enthaltene Bauverbot kann im Zweifelsfall seitens des Landratsamts aber nicht angewendet werden. Dennoch wird für das Vitalresort in Schliersee der bereits vielfach beschrittene Weg über eine Herausnahme begangen.

Karte weg und totales Bauverbot: Schutzgebiete nichtig

Im Urteil zur Saurüsselalm bei Bad Wiessee steht es schwarz auf weiß: Weil die Originalkarte der Landschaftsschutzgebiete verschollen ist, sind die Verordnungen im Zweifelsfall nichtig. Zudem sind sie fehlerhaft, weil ein absolutes Bauverbot ohne Befreiungsregelung festgehalten ist und keine sogenannte „Binnendifferenzierung nach dem Grad der Schutzwürdigkeit“ vorgenommen wurde – ein Verstoß gegen das Übermaßverbot.

Formal haben die Verordnungen weiter Bestand - können aber nicht angewendet werden

Formal ist es aber so, dass die Feststellung des Verwaltungsgerichts nur für den vorliegenden Rechtsstreit und das Schutzgebiet „Tegernsee und Umgebung“ gilt. Diese Verordnung war allerdings gar nicht direkt angegriffen worden – und die anderen großen Schutzgebiete sowieso nicht. Auf dem Papier bestehen sie daher fort. Weil das Landratsamt aber weiß, wie das Verwaltungsgericht die fast identischen Verordnungen bewertet („formell unwirksam“, „materiellrechtlich fehlerhaft“), kann die Behörde sie nicht anwenden. Das ergibt sich aus dem sogenannten „Grundsatz der Gesetzmäßigkeit“, der es der Verwaltung untersagt, gegen das geltende Recht zu handeln. Eine Anwendung der Verordnung „halten wir für problematisch und kaum noch mit Verfassungsrecht vereinbar“, heißt es auf Anfrage.

Selbst aufheben kann die Behörde die Schutzgebiete nicht, weil ihr – ein weiterer juristischer Fachbegriff – die Normenverwerfungskompetenz fehlt. Die Verordnung beerdigen, das kann in diesem Fall nur ein Gericht oder der Kreistag.

Aktuell stellt sich die Frage der Anwendung nur für das Vitalresort in Neuhaus (wir berichteten). Hier soll der Kreistag im Oktober eine Herausnahme des Geländes aus dem Landschaftsschutz beschließen. Für den Bauwerber bedeutet das Rechtssicherheit. Eine politische Mehrheit für eine komplette Aufhebung der Schutzgebiete zu finden, gilt als unwahrscheinlich, auch wenn die Verordnungen vor Gericht kaum bestehen dürften.

Behörde will schnell neue Schutzgebiete erarbeiten - aber „schnell“ ist relativ

Der Landkreis kommt nun nicht umhin, neue Schutzgebietsverordnungen auszuarbeiten. Darum kümmert sich eine eigens gebildete Arbeitsgruppe am Landratsamt. Denn für die Behörde steht fest: Die Gebiete sind dringend erforderlich und bieten die Chance, „unsere Landschaft hier vor Ort bestmöglich und so konkret wie möglich zu schützen“, wie es auf Anfrage heißt. So schnell wie möglich soll es gehen, doch es gibt vielerlei rechtliche Fragen zu klären, und das macht die Sache kompliziert. Zur Klärung hat das Landratsamt deshalb einen Fachjuristen für Naturschutzrecht engagiert. Die weiteren Schritte sind unter anderem die Festlegung der Umgriffe der Schutzzonen sowie das Entwerfen der Verordnungen selbst. Das Landratsamt möchte hier auch dem Wunsch nach Regelungen außerhalb des Themas Bauen Rechnung tragen – etwa einem Verbot von Feuerwerken, Drohnen und anderen schädlichen Freizeitnutzungen. Mittels einer eigenen Verordnung sollen die künftigen Schutzgebiete vorab sichergestellt werden, ehe nach einem entsprechenden Verfahren beschlossen und die alten dann doch aufgehoben werden.

Neuere Schutzgebiete von Urteil wohl nicht betroffen

Es handelt sich um die sechs großen, bereits in den 1950er-Jahren festgelegten Schutzgebiete „Egartenlandschaft um Miesbach“, „Schliersee und Umgebung“, „Spitzingsee und Umgebung“, „Tegernsee und Umgebung“ , „Oberstes Leitzachtal und Umgebung bei Bayrischzell“ und „Weissachtal“ . Darüber hinaus gibt es fünf weitere, meist kleinere Gebiete jüngeren Datums. In ihnen, so teilt das Landratsamt mit, gelten keine generellen Bauverbote, sondern ein Genehmigungsvorbehalt. Sie leiden auf den ersten Blick also nicht an dem gerichtlich festgestellten Webfehler. Dennoch werde man sie sicherheitshalber überprüfen, teilt das Landratsamt mit. Neben den doch recht flächigen Gebieten „Rotwand“ und „Sutten und Umgebung“ handelt es sich um die Gebiete „Otterfing-Hofoldinger Forst“, „Seehamer See mit Wattersdorfer Moor“ und „Untere Leitzach“ (bei Esterndorf).