So sieht der Jahresbericht der Stadt Miesbach aus

Das Kloster-Ensemble: Die Krippe (r.) ist seit 2013 in Betrieb, die übrigen Räume sind zum Großteil ungenutzt.

Viele Fakten – wenig Fragen

von Dieter Dorby schließen

Wie in den meisten Kommunen des Landkreises werden heuer die Bürgerversammlungen coronabedingt nicht wie gewohnt im Saal durchgeführt, sondern via Internet. In Miesbach hat die Stadtverwaltung umfassende Berichte zum Abruf bereitgestellt.