Solidarischer Vollsortimenter im Moserhaus: LAVLI will in Miesbach durchstarten

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Hoffen auf viele Unterstützer ihrer Idee: Renaldo und Diana Scola vor dem neuen Lavli-Laden in der Moserpassage in Miesbach. Hier findet am Montag, 30. Januar, um 19.30 Uhr eine Infoveranstaltung statt. © STS

Für solidarischen und regionalen Lebensmittelhandel geht es den Gründern des Projekts LAVLI. Ein Selbstbedienungsladen im Moserhaus in Miesbach soll nun der Durchbruch sein.

Miesbach – Erst ein Tengelmann, später ein Schlecker. Es mag schon etliche Jahre zurückliegen, aber: Einkaufen für den täglichen Bedarf war schon mal möglich im Moserhaus am Miesbacher Marktplatz – auch wenn die Konzerne der Filialen mit Verkauf beziehungsweise Insolvenz später ein eher unrühmliches Ende fanden. Besser machen wollen es die Betreiber eines neuen Ladens für regional erzeugte Lebensmittel, der bald in die Räume des früheren Schlecker-Markts einziehen wird.

Auf der rund 250 Quadratmeter großen Erdgeschossfläche, die nach dem Umzug des Chaos-Handyladens länger leer stand, wollen die Gründer des Unternehmens Lavli ihren Traum einer Partnerschaft zwischen Erzeugern und Konsumenten für eine regionale, unabhängige und nachhaltige Versorgung endlich mit Leben füllen. Wie berichtet, sind Diana und Renaldo Scola Anfang 2021 in der Coworkerei in Dürnbach mit ihrem „Social Franchise für fairen, solidarischen und innovativen Lebensmittelhandel“ gestartet. Im Sommer eröffneten sie zunächst einen Online-Shop mit Lager und Zentrale in Neukirchen bei Weyarn sowie vier Abholstationen. Jetzt soll nun der größte Schritt folgen: der erste eigene Lavli-Laden.

Inspirieren lassen haben sich die Scolas vom Hofpunkt – einem, im Juli 2022 an den Start gegangenen Selbstbedienungsladen des Netzwerks Biotop Oberland in der Nähe von Lenggries. So motiviert sind sie auch von ihrer ursprünglichen „magischen Grenze“ von mindestens 200 Lavli-Mitgliedern als Wirtschaftlichkeitsbedingung abgewichen, erklärt Renaldo Scola. „Wir haben unser Konzept überarbeitet.“ So sollen im Miesbacher Lavli auch Nichtmitglieder einkaufen dürfen, dann aber zu höheren Preisen als die zahlenden oder mithelfenden Lavli-Unterstützer.

Gemeinschaft besteht aktuell aus rund 100 Mitgliedern

Aktuell besteht die Gemeinschaft aus rund 100 Aktiven, wobei nicht alle den Schritt vom Online- zum stationären Handel mitgehen werden. „Manche wohnen leider zu weit weg von Miesbach“, erklärt Diana Scola. Man hoffe aber, dass sich durch die zentrale Lage des Ladens schnell eine neue Gemeinschaft aufbaut. Mit derzeit rund 30 Erzeugerbetrieben (Bio- und konventionelle Landwirtschaft) sowie der Bio-Kette Tagwerk als Zulieferer sei man aber bereits jetzt in der Lage, ein Sortiment von 1000 bis 1500 Produkten in die Regale und Kühltheken zu stellen. Frische Waren wie Obst, Gemüse, Fleisch, Milch, Käse und Eier sollen so gut wie vollständig aus der Region stammen. Als „kleinen Vollsortimenter“ beschreibt Diana Scola den Lavli-Laden. Zum Vergleich: große Supermärkte haben rund 10 000 Produkte im Angebot.

Bei den Öffnungszeiten stellen die Scolas aber sogar die Branchenriesen in den Schatten. Montags bis samstags sollen die Kunden jeweils von 7 bis 21 Uhr bei Lavli einkaufen können. Möglich macht’s ein ausgeklügeltes Selbstbedienungskonzept mit Scannerkasse. Anfangs soll auch Barzahlung angeboten werden. „Wir vertrauen auf die Ehrlichkeit der Leute“, betont Renaldo Scola. Sollte dieses Vertrauen wider Erwarten enttäuscht werden, könnte man den Zutritt auf registrierte Kunden – beispielsweise mit einem Chipkartenleser an der Tür – beschränken.

Vermieterin selbst Mitglied bei LAVLI

Bereits seit Längerem künden Plakate und Flyer in den Schaufenstern vom Lavli-Einzug in die Moser-Passage. Dass die Scolas hier Fuß fassen konnten, haben sie Sabine Moser zu verdanken, die ihnen die Fläche zum Nebenkostenpreis überlässt. „Sie ist selbst Lavli-Mitglied“, erzählt Diana Scola begeistert. Auch das Coworking ist ein verbindendes Element, bietet Moser doch im selben Haus seit einigen Jahren den Coworking-Space Stadtplatz 10.0 an.

Damit auch Lavli zu einer Erfolgsgeschichte wird, laden die Scolas alle Interessierten und neugierigen für Montag, 30. Januar, um 19.30 Uhr zu einer Infoveranstaltung im neuen Laden ein. Auch Vertreter der beim Kommunalunternehmen Regionalentwicklung Oberland angesiedelten Öko-Modellregion Miesbacher Land haben sich angekündigt. „Das ist ein wichtiges Netzwerk für uns“, betont Diana Scola. Beim Infoabend gehe es vor allem darum, im gemeinsamen Gespräch herauszufinden, was die Miesbacher von Lavli erwarten. „Darauf wollen wir dann aufbauen.“

sg