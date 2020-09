Ortsbäuerinnen wollen mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten

Verbrauchern und Nachwuchs das Thema Landwirtschaft näher zu bringen, das ist das Ziel der Bäuerinnen im Landkreis. Sie wollen deshalb mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten.

Miesbach – Werbung in eigener Sache zählt nicht unbedingt zu den Hauptaufgaben eines landwirtschaftlichen Betriebs. Doch gerade in Zeiten, in denen die Landwirtschaft oft scharf in der Kritik stehe, sei es wichtig, die Höfe zu öffnen und die Arbeit der Bauern zu präsentieren, betonte Kreisbäuerin Marlene Hupfauer nun bei der Sommerarbeitstagung der Ortsbäuerinnen aus dem Landkreis in der Kantine der Oberlandhalle in Miesbach. „So können wir den Verbrauchern und auch den Kindern die Arbeit und Lebensweise in der Landwirtschaft näherbringen“, machte Hupfauer die große Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit klar.

Unterrichtsstunden und Hofbesuche

Die Ortsbäuerinnen wollen dafür auch an den Klassenzimmertüren im Landkreis anklopfen. In den Projektwochen „Schule fürs Leben“ sollen ab dem Schuljahr 2020/21 mehr Alltagskompetenzen vermittelt werden. Die Landfrauen im Bayerischen Bauernverband (BBV) planen dafür, dass Landwirte und Experten Unterrichtsstunden abhalten und die Klassen zu Hofbesuchen einladen. Eine gute Gelegenheit also, den jungen Leuten einen Einblick in den Alltag in der Landwirtschaft zu ermöglichen.

Dass bereits im vergangenen Jahr einiges in Sachen Öffentlichkeitsarbeit geschehen ist, hob Hupfauer in ihrem Rückblick hervor. Als besonders gelungenes Beispiel erwähnte die Kreisbäuerin die Rezeptserie „Kochen mit Kindern“ in Zusammenarbeit mit der Heimatzeitung.

Gemeinsame Versammlungen für Ortsbäuerinnen und Obmänner?

Sorgen bereitet auch den Bäuerinnen die Corona-Pandemie. Wie Hupfauer erklärte, können sowohl das Austraglertreffen wie die Adventsfeier wegen der Corona-Auflagen nicht stattfinden. Die letzte größere Zusammenkunft war im Frühjahr der Landfrauentag in Warngau. Perspektivisch regte die stellvertretende Landesbäuerin Christine Singer gemeinsame Versammlungen für Ortsbäuerinnen und -obmänner an, um gezielt Aufgaben aufeinander abzustimmen und mehr Austausch zu ermöglichen. Eine Führung über das Gelände des Zuchtverbands rundete die Tagung ab.

