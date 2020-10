Sonderwünsche im Freibad lösen im Stadtrat Miesbach Kostendiskussion aus

Schön soll es werden, das renovierte Warmfreibad von Miesbach. Aber es wird auch schön teuer. Das ist die Erkenntnis, die die Präsentation der Entwurfsplanung zum Warmfreibad für die Miesbacher Stadträte bereit hielt.

Miesbach – Denn mit der überarbeiteten Fassung, die Planer Josef Krautloher aus Vilshofen (Bad) und Dirk Hartisch, Geschäftsführer des Planungsbüros Möller und Meyer in Gotha (Technik) vorgelegt hatten, erhöht sich auch die Kostenschätzung. Sie klettert – verglichen mit der Präsentation im Juni – um etwa eine Million Euro nach oben auf 3,8 Millionen netto. Dennoch gab der Stadtrat für die weiteren Verfahrensschritte grünes Licht.

„Kostengünstige Attraktionen“ geplant

Das neue Bad wird etwas kleiner. Statt der 60 Meter langen Schwimmbahnen gibt künftig nur zwei, die 50 Meter lang sind, erklärte Krautloher. Hinzu kommen vier über 25 Meter, die auf den Nichtschwimmer-/Badebereich zulaufen. Das Becken wird aus Edelstahl gebaut und in die vorhandene Betonwanne gesetzt. Hinzu kommen „kostengünstige Attraktionen“ wie Wasserpilz, Schwaller, Massagedüsen und eine Schaukelbucht. Sogar ein behindertengerechter Zugang ist angedacht. Der Kleinkinderbereich wird mit ausfahrbarer Beschattung an den Nichtschwimmerbereich verlegt.

Sprungtürme sind zu aufwendig

Für die Technik entsteht ein neues Gebäude Ecke Badstraße/Parkplatz inklusive Bademeisterraum und Wickelecke, während das bisherige Technikgebäude als Lager und vielleicht als Brotzeitstandl genutzt und eventuell mit einer 20 Meter langen Wellenrutsche bestückt wird. Der Eingang soll barrierefrei werden und ein automatisches Kassensystem erhalten. Nicht berücksichtigt wird ein Sprungbereich. Grund sind die großen Sicherheitsabstände und Sprungtiefen. Deshalb werden nur Startblöcke angeboten.

Krautloher berichtete zudem von der Idee, die Dachterrasse zu sanieren, was Aline Brunner (FWG) begrüßte: „Die wäre als Bereich für die Jugend sehr gut geeignet.“

Diskussion über Kostenanstieg

Bei den Ausführungen zur Technik erläuterte Hartisch, dass das Wasser aus dem Überlauf in einem Behälter unten im Technikgebäude vollständig gesammelt und wiederverwendet wird. Darüber liegen die Filter, Abwasser fließt in den Kanal unter der Badstraße. In Sachen Heizung gebe es einen konstruktiven Austausch mit dem Landkreis über einen Anschluss an dessen Biomasseheizzentrale.

Insgesamt gefiel die Planung, was Paul Fertl (SPD) irritierte: „Wir müssen noch mal über die Kosten reden – bei aller Liebe. Bislang waren es 2,7 Millionen Euro netto, nun sind es 3,8 Millionen. Ich halte das für gewagt. Ich bitte darum, den bisherigen Rahmen halbwegs einzuhalten.“

Krautloher verteidigte die Kosten und verwies auf Neuerungen wie die Fotovoltaikanlage, die Breitrutsche, das sanierte Kassenhäuschen und den behindertengerechten Zugang. Zudem gebe es auch Nebengeräusche wie die Planungskosten. „Die waren bislang nicht aufgeführt, aber sie fallen an“, erklärte er. Was wiederum Markus Seemüller (FWG) auf den Plan rief: „Dann sind die Planungskosten brutal viel.“ Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) verteidigte diese jedoch: „Sie orientieren sich an der Bausumme und sind gesetzlich vorgegeben.“ Die genauen Baukosten ließen sich eh erst kalkulieren, wenn klar sei, wie hoch eine Förderung ausfällt.

Badreferent Pohl erinnert ans Zuschussverfahren

Badreferent Erhard Pohl (CSU) bestätigte Krautloher und gab mit Blick auf den beabsichtigten Zuschussantrag beim Bund zu bedenken, dass „Nachreichungen außerordentlich schwer“ sind. „Teurer wird es ja auf Wunsch von uns. Aber wir sollten nichts einsparen, das später fehlt und teuer nachgebaut werden muss.“ So hatte Fertl angeregt, zugunsten einer größeren Liegefläche das Badgelände in Richtung Süden zum Parkplatz hin zu vergrößern.

Am Ende stimmte der gesamte Stadtrat der Entwurfsplanung zu. Die Verwaltung soll ins Zuschussverfahren einsteigen und die Änderung des Bebauungsplans vorbereiten. Lediglich Michael Lechner (FWG) stimmte wie zuletzt dagegen. Sein Argument: „Eine Heizung für das Wasser ist heute nicht mehr zeitgemäß.“