Diese Ehrenamtlichen sind einfach spitze

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Ehre, wem Ehre gebührt: Landrat Olaf von Löwis (2.v.r.) und Kreissparkassen-Vorstandsmitglied Udo Stefan Schlipf (2.v.l.) gratulierten den Sozialpreisträgern (v.l.) Inge Suttner, Ursula Anjou, Ursula Ransberger, Wolfgang Mai und Angela Mai. © Thomas Plettenberg

Der Landkreis hat auch heuer herausragende Persönlichkeiten für ihren Dienst am Menschen ausgezeichnet. Der Sozialpreis ist mit 3000 Euro dotiert.

Landkreis – Sie opfern viele Stunden Freizeit, erwarten keinen Lohn – und setzen sich aus Überzeugung und Mitmenschlichkeit für andere ein: Die Rede ist von Ehrenamtlichen, deren Engagement unverzichtbar ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Jetzt hat der Landkreis herausragende Vertreter des Ehrenamts mit dem Sozialpreis für außergewöhnliches soziales Engagement geehrt. Die mit insgesamt 3000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 2007 jährlich an höchstens drei Personen oder Organisationen vergeben. Die finanziellen Mittel stammen aus der Aktion „Leser helfen Lesern“ unserer Zeitung und sind für den Zweck bestimmt, für den sich die Preisträger engagieren.

Drei Preisträger geehrt

Heuer geht der Sozialpreis an das Ehepaar Angela und Wolfgang Mai aus Neuhaus, das sich seit 2012 in den Asylhelferkreisen Miesbach und Schliersee engagiert – „weit über das normale Maß hinaus“, wie Landrat Olaf von Löwis (CSU) in seiner Laudatio im Sitzungssaal des Landratsamts betonte. Außerdem an die Valleyerin Ursula Ransberger, deren Lebensweg „durch ein vielfältiges und beeindruckendes soziales Engagement geprägt ist“, so Löwis. Auch dem Helferkreis des Caritas-Mehrgenerationenhauses in Rottach-Egern wurde der Sozialpreis verliehen. Hier engagieren sich 40 Ehrenamtliche für die Verständigung zwischen Jung und Alt. „Durch generationenübergreifende, aber auch generationsspezifische Angebote sowie Beratungs- und Unterstützungsleistungen findet jeder Interessierte das, was er sucht“, sagte Löwis.

Neuhauser Ehepaar Mai setzt sich für Flüchtlinge ein

Die aus Südafrika stammende Angela Mai lebt mit ihrem Mann Wolfgang (87) seit 2009 in Neuhaus. Die 84-Jährige gibt Flüchtlingen im Landkreis Sprachunterricht, hilft unter anderem bei der Arbeitsplatzsuche und der Betreuung von Kindern. „Sie meistern das mit Ihrer warmherzigen und einfühlsamen Art hervorragend“, sagte Löwis. „So manchem Flüchtling konnten Sie mit ihrem Fachwissen aus schlimmer Not helfen.“ Dabei scheut die Grande Dame der Flüchtlingsarbeit keine Hindernisse: „Sie sind sehr mutig und sehr einsatzfreudig“, ergänzte der Integrationsbeauftragte des Landkreises, Max Niedermeier, die Laudatio des Landrats. So sei Mai auch in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim anzutreffen, wenn es darum gehe, inhaftierten Flüchtlingen beizustehen.

Ihr Mann Wolfgang, einst für den Deutschen Entwicklungsdienst in Kenia tätig, baute im alten Kloster von Miesbach das Warenlager für Flüchtlinge sowie das Möbellager im alten Miesbacher Krankenhaus auf: „Sie fahren mindestens zweimal in der Woche von Neuhaus nach Miesbach und nehmen Babyausstattung, Schulranzen und Haushaltswaren entgegen, um das beratend an Flüchtlinge weiterzugeben“, sagte Löwis. Bei der Zusammenführung der beiden Lager habe er trotz seines Alters schwere körperliche Arbeit nicht gescheut. Sämtliche Aufwendungen bezahlt das Ehepaar dabei aus eigener Tasche. „Durch Ihr gemeinsames eindrucksvolles Engagement und Ihre außergewöhnlichen Persönlichkeiten tragen Sie in großem Maße dazu bei, dass die Arbeit mit Geflüchteten in unserer Gesellschaft Akzeptanz findet.“

Das Ehepaar bedankte sich. „Angesichts der Krisen dieser Zeit werden wir alle ganz eng zusammenstehen müssen“, sagte Angela Mai.

Ursula Ransberger mit „überwältigendem sozialem Engagement“

Ebenso engagiert ist Ursula Ransberger. „Ihr soziales Engagement ist überwältigend“ sagte Löwis in seiner Laudatio. Beispielhaft nannte er ihr Amt als Lesepatin an der Grundschule Valley, ihre Verdienste als Seniorenbeauftragte, als Koordinatorin der Erwachsenenbildung über das katholische Kreisbildungswerk sowie als aktives Mitglied des Fördervereins zur Instandsetzung der Michaels-Kirche bis zur Renovierung. Außerdem habe Ransberger den Krankenbesuchsdienst aus der Taufe gehoben. „Mit viel Empathie leisten Sie Hilfe von Mensch zu Mensch auf uneigennützige und professionelle Weise“, so Löwis. Ransberger kommentierte die Laudatio mit Humor und Bescheidenheit: „I bin ja überwältigt, wos I ois dua“, entgegnete sie.

40 Ehrenamtliche halten Mehrgenerationenhaus der Caritas am Laufen

Das Mehrgenerationenhaus der Caritas in Rottach-Egern besteht seit 2007. Ohne den Helferkreis von 40 Ehrenamtlichen könnten die Hauptamtlichen die Vielzahl von Angeboten nicht stemmen. So gibt es in der Begegnungsstätte unter anderem Gedächtnistraining, PC- und Handy-Kurse, einen Literaturkreis, Brunch und Mittagstisch sowie ein Strick- und Häkel-Café. „Alle ehrenamtlichen Helfer setzen viele Stunden ihrer Freizeit von der Öffentlichkeit unbemerkt für die Menschen im Tegernseer Tal ein, schenken ihnen Wertschätzung und Ansprache“, sagte Löwis. Den Preis nahmen Ursula Anjou und Inge Suttner stellvertretend für die alle Ehrenamtlichen des Helferkreises entgegen.