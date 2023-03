Spannend wie ein Krimi: Ausstellung übers Haberfeldtreiben

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Die Ausstellung „Das Haberfeldtreiben – Fakten und Mythos“ eröffneten (v.l.) Alexander Langheiter, Bürgermeister Gerhard Braunmiller, Barbara Wank, Amelie Knaus und Haberer-Vize-Vorsitzender Franz Mayer. © MAx Kalup

Ihr Treiben war berüchtigt, der Name klingt wie Donnerhall aus vergangenen Zeiten nach: Dem Mythos und der Geschichte des Haberfeldtreibens geht nun eine Ausstellung im Waitzinger Keller auf den Grund.

Miesbach – Eingeläutet vom Getöse der Haberer, ist am Freitag die diesjährige kulturhistorische Ausstellung der Stadt Miesbach „Das Haberfeldtreiben – Fakten & Mythos“ im Waitzinger Keller eröffnet worden. Wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller erklärte, hatte Hermann Kraus die Idee, diesen besonderen Teil der Miesbacher Stadt-Geschichte aufzuarbeiten. Stadtarchivarin Barbara Wank und Stadthistoriker Alexander Langheiter tauchten auf der Suche nach historischen Dokumenten, Kunst und Gebrauchsgegenständen in die Archive ab, und Isabella Krobisch stellte den Kontakt zu den heutigen Haberern her, die noch die Tradition pflegen. Die neue stellvertretende Kulturamtsleiterin Amelie Knaus übernahm die Projektleitung. So entstand eine interdisziplinäre, vielfältige, spannende und erhellende multimediale Ausstellung samt einem rund 100-seitigen Bücherl. Der Titel „Das Haberfeldtreiben – Fakten & Mythos“ stellt sich als handfeste Untertreibung dar. Denn beides ist spannend wie ein Krimi.

Die Ausstellung erstreckt sich über vier Ebenen des Waitzinger Kellers und spannt einen Bogen über die gesamte Geschichte des Haberfeldtreibens, von Ursprung und Bedeutung über die Frage nach Volksjustiz oder Unfug, die Haltung der Obrigkeit und den geradezu kriminellen Auswüchsen bis hin zur modernen Form der öffentlichen Beschämung in Form von Shitstorms in digitalen Medien. Die Ausstellung diskutiert historische Fakten ebenso wie juristische und ethische Fragen.

Historisches und ein Brückenschlag in die Moderne

Im Foyer Ost findet man Schautafeln mit historischen Fotografien inklusive Biografien berüchtigter Haberer, Berichte zu Haberfeldtreiben und Statistisches darüber, wer sich daran beteiligte, welches Alter, welche Berufe, welche Vorstrafen und welchen Familienstand die Mitglieder hatten. Eine Karte des Oberlands zeigt die Achse zwischen Ginsham und Fischbachau als Ursprungsland des Haberfeldtreibens. Gemälde und Drucke etwa von Künstlern wie Sepp Mohr, Alois Dirnberger, Wilhelm Leibl und Georg Ranberger, aber auch Gerätschaften wie Dreschflegel, Ochsentreiber und Flinten, eine Haberer-Puppe im vollen, düsteren „Ornat“ und ein Pranger sorgen für die passende, durchaus ein bisschen gruselige Atmosphäre. Ebenso die stimmungsdichten Fotografien von Andreas Leder und Florian Bachmaier im Treppenhaus.

In der sonst unzugänglichen Lüftungszentrale diskutiert eine Kunstinstallation vor dem Aspekt der Öffentlichkeit – versinnbildlicht durch gebundene Ausgaben des Miesbacher Merkurs – das „Delikt der Leichtfertigkeit“ sowie die Verbindung der in Schande gefallenen Mädchen und der Haberer. Im Keller befassen sich zwei Bildschirme mit dem Phänomen Shitstorm, mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden zum Haberfeldtreiben. Doktorandin Viola Melzner, die über das Thema „Hate Speech“ dissertiert, hielt dazu bei der Eröffnung einen Impulsvortrag. Zusammen mit der Entwicklung des Vereins der Haberer Miesbach, die Zweiter Vorsitzender Franz Mayer Revue passieren ließ, ergab sich ein rundes Bild. Braunmiller lobte alle Ausstellungsmacher: „Ihr versteht es, das Brauchtum des Haberfeldtreibens lebendig zu halten.“

Zu sehen ist die Ausstellung „Das Haberfeldtreiben – Fakten und Mythos“ im Waitzinger Keller in Miesbach bis 29. April 2023 (ausgenommen 13. bis 15 April) montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr, donnerstags auch von 14 bis 16 Uhr sowie bei Veranstaltungen. Führungen finden statt am 30. und 31. März sowie am 2., 16., 20. und 29. April jeweils um 14 Uhr.

Auch die heutigen Miesbacher Haberer tauchten in der Ausstellung in den Mythos ihrer historischen Vorbilder ein. © Max Kalup

Miesbacher Haberer demonstrieren traditionelles Treiben

Wie mag es sich einst angefühlt haben, wenn die Haberer aufmarschierten und Rabatz machten? Einen lebhaften Eindruck davon gaben die Miesbacher Haberer mal wieder zur Eröffnung der Ausstellung über ihre historischen Vorbilder.



Mit geschwärzten Gesichtern, langen zottigen Bärten aus Flachs, schwarzen Hahnenfedern an den Stopselhüten, den dunklen Loden-Kotzen über den Lederhosen nahmen 25 Haberfeldtreiber um Haberermeister Hannes Probst Aufstellung vor der Haberer-Schupf, dem Vereinsheim am Habererplatz. Probst rief: „Dann treibts zua!“, und unter Getöse der Ratschen, Glocken und Rinderhorn ging es in zwei Reihen (und in Begleitung des Bayerischen Fernsehens) hinauf zur Theaterhütte im Waitzinger Park, wo die Männer den kleinen Platz umstellten. Zwei Tubisten stimmten das traditionelle Haberer-Lied „Was man aus Liebe tut“ an, und das Treiben begann.



Der Haberermeister kontrollierte die Anwesenheit seiner Haberer: Mesner, Gerichtsschreiber, Musikmeister? Alle antworteten sie laut mit „Is do“ oder „Is aa do“. „Dann treibt’s zua!“, hieß es dann erneut und nach jeder Strophe der in Reimen verfassten Kritik, die Probst von einer langen Schriftrolle ablas.



Im Fackelschein und unter dem Getöse von Ratschen, Glocken und Tröten marschierten die Haberer zum Treiben auf. © Max Kalup

Harsche Kritik an den Stadtwerken – gesittet im Vergleich zu früher

Da wurden zwei Landwirte aufgezwickt, die während des Fahrens ihren Hänger-Reifen verloren hatten. Oder es wurde die neue Tradition der heiligen drei Könige und Sternsinger bemängelt, unter denen kein schwarzer, weiser König mehr zu finden sei. Ministerpräsident Söder wurde vorgehalten, dass er die Aufhebung der Altersgrenze für Bürgermeister und Landräte durchgesetzt habe, damit ihm die Unterstützer nicht ausgingen – sehr zum Nachteil von Vize-Landrat Jens Zangenfeind, der laut Haberer ja schon auf den Posten von Olaf von Löwis gespinst hätte.



Bis hierhin hielten sich die Haberer mit Kraftausdrücken zurück. Bei den „Wasserdotschn vo Minga“ wurden sie dann deutlicher. Den Münchner Stadtwerken hielten sie vor, dass den angestammten Anliegern im Wasserschutzgebiet Lärmschutzmaßnahmen und sogar die Saftpresse von Gotzing verboten würden, dass sie aber für die eigene Quellfassung „ein paar hundert Quadratmeter zubetoniert“ hätten: „Ihr Stodarer haltet die Oberlandler für bläd, dabei wissen wir es eh, dass es Euch Stodarer nur um Wasser und Macht geht.“ Auch hier folgte unisono das „Wahr is’!“ der Haberfeldtreiber, die anschließend noch eine kleine Kostprobe davon gaben, wie rau und obszön es bei historischen Haberfeldtreiben zur Sache ging: Selbst vor Kastrationsandrohungen an „Gschwoihamme“, die ihren Dienstboten nur Schuhcreme zu fressen gäben, und „Hurenstängel“, die inzestuösen Verkehr pflegten, wurde früher nicht zurückgeschreckt.