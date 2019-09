Sparkassen-Affäre: Amtsgericht besiegelt Einigung

In der Sparkassen-Affäre wird es keinen Prozess gegen Landrat Wolfgang Rzehak und fünf weitere Ex-Verwaltungsräte geben.

München/Miesbach – Die Lösung hatte sich abgezeichnet, nun trägt sie Brief und Siegel. Die sechs damaligen Verwaltungsräte der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, die im Zuge der Sponsoring-Affäre wegen Untreue angeklagt waren, kommen mit Verwarnungen unter Strafvorbehalt davon. Diese von den Anwälten der Betroffenen und der Staatsanwaltschaft München II im Juli erzielte Einigung hat nun das zuständige Amtsgericht München besiegelt. Bedeutet: Lassen sich die Verwaltungsräte nichts weiter zu Schulden kommen, müssen sie die festgesetzten 150 Tagessätze auch nicht zahlen. Die Frist beträgt ein Jahr. Teil der Vereinbarung ist jeweils auch eine Zahlung an eine soziale Einrichtung, laut Amtsgericht an „Ärzte ohne Grenzen“. Über die Höhe der Geldauflagen gibt es keine genauen Angaben. Dem Vernehmen nach bewegen sie sich im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich. Wichtig für die Betroffenen: Sie sind somit nicht vorbestraft.

Von den sechs vormals Angeklagten bekleiden noch zwei heute öffentliche Ämter: Landrat Wolfgang Rzehak (Grüne) und Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU). Beide sind nach jahrelangen Ermittlungen inklusive Hausdurchsuchung plus Anklage erleichtert, dass die Affäre für sie auf juristischer Ebene ausgestanden ist. „Das war schon sehr belastend“, sagt Bierschneider. Mit der Verwarnung, so Rzehak, „kann man leben – auch als Politiker“.

Bekanntlich hatte das „System Miesbach“ mit seinem ausufernden Sponsoring durch die Kreissparkasse und mutmaßlichen Abhängigkeiten überregional für Schlagzeilen gesorgt. Die Protagonisten – Ex-Landrat Jakob Kreidl und Ex-Sparkassenchef Georg Bromme – waren deswegen zu Bewährungsstrafen verurteilt worden (wir berichteten). Da sowohl Brommes Verteidiger als auch die Staatsanwaltschaft Revision gegen das Urteil eingelegt haben, läuft das Verfahren noch. (lesen Sie hier alles zum Prozess)

Den Verwaltungsräten war vorgehalten worden, ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen zu sein – etwa was die von der Sparkasse bezahlte Renovierung des Landratsamts betrifft oder die teuren Fahrten des Gremiums zu Sitzungen. Alle Anklagen zusammengenommen, listete die Staatsanwaltschaft 16 Tatbestände auf. Als Grundlage für die Einigung mit den Anwälten verblieben sind letztlich nur die Verwaltungsratsfahrten nach Wien und Stubai. „Wir hätten deutlich härter durchgreifen müssen“, räumt Rzehak rückblickend ein. Auch Bierschneider bedauert zutiefst, welch „verheerendes Bild“ der Landkreis in der Affäre abgegeben habe. Allerdings: Just der Verwaltungsrat, der nun fast auf der Anklagebank gelandet wäre, war auch jener, der die Wende bei der Kreissparkasse eingeleitet hat, der – gegen Widerstände – durchsetzte, dass der Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden Bromme nicht verlängert wurde.

Zuvor bestand das „System Miesbach“ viele Jahre ganz selbstverständlich – nicht erst zur Amtszeit von Landrat Jakob Kreidl (CSU), unbeanstandet auch von den Prüfern des Sparkassenverbands. Wer neu in den Verwaltungsrat kam, tat sich wohl schwer, die Praxis als problematisch zu erkennen oder gar zu ändern – zumal gerade das Sponsoring meist in aller Öffentlichkeit stattfand. „Wir waren zu gutgläubig“, sagt auch Bierschneider.

Unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden Martin Mihalovits fand bei der Kreissparkasse ein Wandel statt. „Bescheidener, kleiner, normaler“, sagt Rzehak. dak

Von der Staatsanwaltschaft gibt es bis auf Weiteres keine Angaben, was den Umfang der Strafbefehle betrifft. Sie bestätigt lediglich, dass geplant ist, gegen die früheren Verwaltungsräte Strafbefehle zu beantragen. „Zu den Sanktionen, die in diesem Zuge beantragt werden, kann ich derzeit keine Angaben machen“, teilt Sprecher Christian Steinweg auf Anfrage mit. „Gleiches gilt für Prognosen zur voraussichtlichen Verfahrensdauer.“

Miesbach/Landkreis – Mit Bewährungsstrafen und Sozialstunden endete Anfang April nach 26 Verhandlungstagen am Landgericht München II der Prozess gegen den früheren Sparkassenchef Georg Bromme und Ex-Landrat Jakob Kreidl (CSU). Der aktuelle Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, Martin Mihalovits, erhielt eine Verwarnung.

Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen war das Verfahren gegen sechs frühere Verwaltungsräte, darunter den amtierenden Landrat Wolfgang Rzehak (Grüne) und den Kreuther Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU), abgetrennt worden. Wie es mit ihnen weitergeht, sollte in einem Rechtsgespräch Ende April geklärt werden.

Der Termin fand statt – endete aber ergebnislos. Nachdem die Staatsanwaltschaft und Brommes Verteidiger Revision gegen das Urteil der Wirtschaftsstrafkammer eingelegt hatten, nahm Richter Alexander Kalomiris erst gar nicht an dem Gespräch teil. Die Forderungen der Staatsanwaltschaft wiederum – dem Vernehmen nach ursprünglich knapp 200 Tagessätze für Rzehak und sogar weit über 200 für Bierschneider – waren den Verteidigern deutlich zu hoch.

Sparkassen-Affäre: Landrat Rzehak akzeptiert Strafbefehl

In einer zweiten Runde gab es jetzt eine Einigung, wie Gerichtssprecher Florian Gliwitzky am Montag auf Anfrage bestätigte: Alle sechs Beschuldigten akzeptieren Strafbefehle. Dafür nimmt die Staatsanwaltschaft die Anklage zurück. Das Amtsgericht München muss sich nun mit diesem Deal befassen. Mit einer Entscheidung ist frühestens in sechs Wochen zu rechnen.

Auf welches Strafmaß sich Verteidiger und Staatsanwaltschaft geeinigt haben, ist noch nicht bekannt. Als Orientierungsrahmen dürften aber beiden Seiten die Urteile gegen die Hauptangeklagten gedient haben. Entscheidend insbesondere für die aktiven Kommunalpolitiker Rzehak und Bierschneider: Gelten sie künftig als vorbestraft? Bei Geldstrafen von mehr als 90 Tagessätzen erfolgt ein Eintrag ins polizeiliche Führungszeugnis. Bleiben sie darunter oder erhalten sie – wie Vorstandschef Mihalovits – nur eine Verwarnung, drohen ihnen auch keine weiteren rechtlichen Konsequenzen. Landrat Rzehak könnte damit auch weiterhin sein Amt als Verwaltungsratsvorsitzender der Kreissparkasse ausüben. Wegen des derzeit noch laufenden Verfahrens wollen sich derzeit weder er noch Bierschneider öffentlich äußern.

Fakt ist: Für die früheren Verwaltungsräte ist die Sache damit wohl schneller ausgestanden als für die Hauptangeklagten. Das schriftliche Urteil aus dem Hauptverfahren liegt immer noch nicht vor, die Frist endet Anfang Juli. Erst dann kann das Revisionsverfahren mit all seinen Fristen anlaufen. Mit einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs dürfte frühestens in einem Jahr zu rechnen sein.

So lange ruht nach Auskunft der Landesanwaltschaft auch das Disziplinarverfahren gegen Kreidl. Hier geht es darum, ob ihm die Pension gekürzt oder gestrichen wird. Auch gegen Rzehak und die anderen Beamten aus dem Kreis der früheren Verwaltungsräte sind Disziplinarverfahren anhängig. Auch sie ruhen noch, dürften aber wieder aufgenommen werden, sobald der aktuelle Deal rechtskräftig ist.

