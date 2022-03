Sparkassenaffäre: Bleibt es bei den Strafen für Bromme und Kreidl?

Von: Angela Walser

Erneut vor Gericht: Ex-Landrat Jakob Kreidl (r.) und Ex-Kreissparkassenchef Georg Bromme. © Kneffel/DPA

Der Prozess um früheren Landrat Jakob Kreidl und den früheren Kreissparkassen-Chef Georg Bromme wird teilweise neu aufgerollt. Am Montag beginnt der Prozess am Landgericht.

Miesbach/München – Die Miesbacher Sparkassenaffäre um Geldgeschenke und teure Reisen muss in Teilen neu aufgerollt werden. Ab Montag, 28. März, verhandelt das Landgericht München II die zurückverwiesene Revision des Bundesgerichtshofs (BGH). Dabei geht es auch um die Bewährungsstrafen der beiden Angeklagten. Der damalige CSU-Landrat Jakob Kreidl (69) war 2019 wegen Untreue zu elf Monaten, der frühere Chef der Kreissparkasse, Georg Bromme (73), zu anderthalb Jahren verurteilt worden. Dagegen legten der Angeklagte Bromme wie die Staatsanwaltschaft Revision ein – zum Teil mit Erfolg. Während die Anklagebehörde höhere Strafen und die Rücknahme von Teil-Freisprüchen forderte, wollte Bromme eine geringere Strafe. Seine Revision blieb jedoch überwiegend erfolglos. Nur in Fällen, in denen die Kreissparkasse die Kosten für Abschlussessen nach überregionalen Zusammenkünften von Landräten übernommen hatte, sprach der BGH die Angeklagten frei.

Etliche Weihnachtsgeschenke der Sparkasse an ihre eigenen Vorstände sowie an diverse Lokalpolitiker aus dem Verwaltungsrat wollen die Karlsruher Richter im Gegensatz zum Landgericht München II aber bestraft sehen. Gleiches gilt für den Umstand, dass das Geldinstitut Kreidls Büro im Landratsamt schick herrichten ließ. Die Forderung der Staatsanwaltschaft, Kreidl und Bromme wegen Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung (beides sind Korruptionsdelikte) zu verurteilen, wurde von Karlsruhe abgeschmettert.

Ihren Ausgang hatte die Affäre im August 2012 genommen, als Kreidl seinen 60. Geburtstag feierte und 460 Gäste im Wasmeier-Museum am Schliersee bewirtete. 120 000 Euro kostete die Feier, die Kreidl zwei Jahre später die Wiederwahl zum Landrat kostete. Grund: Nur einen Teil davon hatte er aus eigener Tasche bezahlt. Der Rest kam von der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee und dem Miesbacher Landratsamt. Doch dieses Fest wie auch recht luxuriöse Fahrten des Verwaltungsrats nach Österreich und in die Schweiz plus Begleitprogramm und teils fünfstelligen Weinrechnungen wurden vom BGH strafrechtlich nicht beanstandet. Laut Ersturteil summierte sich der Gesamtschaden auf eine Viertelmillion Euro.

„Bayerisch-barockes, übliches, gewohnheitsmäßiges Handeln“

In der mündlichen Revisions-Verhandlung in Karlsruhe sollen die Kreidl-Anwälte das Gebaren der beiden Angeklagten als ein „bayerisch-barockes, übliches, gewohnheitsmäßiges Handeln“ bezeichnet haben. Der Fall spiele in einer Zeit, als Compliance – also die Pflicht des Vorstandes für die Einhaltung von bestimmten Regeln – in den Unternehmen erst Einzug gehalten hätte.

Urteil soll im Mai fallen

Das Revisions-Verfahren an einer anderen Kammer des Landgerichts München II ist auf zunächst acht Verhandlungstage angesetzt. Eigentlich hätte bereits am vergangenen Dienstag der Prozess beginnen sollen, doch Corona zwang die Richter zu einer Terminverschiebung. Mitte Mai soll das Urteil fallen.

