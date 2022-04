Sparkassenaffäre: Revisionsauftakt - Gericht prüft teure Geschenke

Von: Nina Gut

Die Angeklagten: Jakob Kreidl (l.) und Georg Bromme (3.v.l.) vor dem Landgericht München II. © Kneffel/DPA

Der Sparkassenprozess gegen Georg Bromme und Jakob Kreidl ist heute vor dem Münchner Landgericht in seine Neuauflage gestartet. Es ging vor allem um teure Geschenke.

München – Nach drei Jahren sitzen sie wieder hier, auf der Anklagebank des Landgerichts München II. Und hören erneut die gleichen Vorwürfe. Vorne Georg Bromme (73), Ex-Chef der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, im Trachtenjanker und flankiert von seinen Anwälten. Hinter ihm Jakob Kreidl (69), Ex-Landrat von Miesbach, im Straßenanzug, daneben sein Advokat.

Stumm und starr sitzen sie da, als die Richter stundenlang verlesen. So ist das bei einer Neuauflage. Nur ab und zu machen die Angeklagten ein paar Notizen. Nach vielen Jahren geht es immer noch um Luxusreisen und Geschenke, die die Sparkasse bezahlt hat. Das Landgericht hatte die beiden Angeklagten im April 2019 jeweils wegen Untreue verurteilt, Bromme wegen 20 Fällen zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung, Kreidl wegen sieben Fällen zu elf Monaten auf Bewährung. Doch Bromme und die Staatsanwaltschaft legten Revision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe ein. Der bestätigte die Verurteilung in weiten Teilen. Einiges im Urteil hob er aber auf und verwies den Fall zurück zur Neuverhandlung nach München.

Die Richter lesen noch einmal das ganze alte Urteil des Landgerichts vor – inklusive aller Luxusreisen mit jeder Hotelübernachtung, jedem Essen, jeder Weinflasche, die auch gern mal 2000 Euro pro Stück kosten durfte. Diese Reisen wurden wegen Untreue abgeurteilt – und das Urteil vom BGH so akzeptiert. Entscheidender ist dann die Verlesung dessen, was der BGH am Urteil beanstandet. Zum einen sind da die Abschlussessen nach Zusammenkünften von Landräten. Hatte das Erstgericht Bromme hier noch verurteilt, so sprach ihn der BGH nun frei. Es handle sich um keine Untreue. Die Kreissparkasse sei ein freies Wirtschaftsunternehmen, dem ein weiter Ermessens- und Beurteilungsspielraum eröffnet sei. Es dürfe aber nur Maßnahmen ergreifen, „die mit vernünftigem Wirtschaften vereinbar sind“. Bromme habe diese Vorgabe durch die Entenessen nicht verletzt. Diese „Übung“ bestand schon vor seiner Zeit. Außerdem dienten diese Abendessen auch den Gesprächen zur Kommunalfinanzierung aufgrund der Verbindung zwischen Landkreis und Kreissparkasse. Dieser Freispruch erstreckt sich auch auf Kreidl als Verwaltungsratsmitglied.

Anders sieht die Sache bei teuren Geschenken aus. Hier hatte das Landgericht freigesprochen. Doch gemäß BGH ist bei Büro-, Geburtstags- und Weihnachtsgeschenken an Verwaltungsräte und Vorstand ein „wesentlich strengerer Maßstab anzulegen“, da es sich um Amtsträger handle. „Die Spenden ließen keinen unternehmerischen Zweck erkennen“, schreibt der BGH. Da geht es unter anderem um ein Hirschhornmesser oder einen Montblanc-Füllfeder. Das wird das Gericht nun in den nächsten Verhandlungstagen neu befinden. Sobald alles verlesen ist, wollen die Angeklagten Stellung nehmen.