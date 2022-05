Bewährungsstrafen für Bromme und Kreidl

Von: Stephen Hank, Nina Gut

Ex-Landrat Jakob Kreidl (l.) und Ex-Kreissparkassen-Vorstand Georg Bromme (r.) am 9. Mai mit ihren Anwälten auf dem Weg in den Gerichtssaal. © tp

Der Sparkassenprozess ist zu Ende: Das Landgericht München hat Jakob Kreidl zu elf Monaten, Georg Bromme zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt.

Miesbach/München ‒ Das Urteil war mit Spannung erwartet worden, am Mittwoch kurz nach 14.30 Uhr erfolgte der Richterspruch. Wegen Untreue in 30 Fällen erhielt der frühere Kreissparkassen-Chef Georg Bromme (73) eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Der frühere Landrat Jakob Kreidl (69) wurde wegen Untreue in 20 Fällen zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten auf Bewährung verurteilt.

Das Gericht bewegte sich damit zwischen den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigern. Im zweiten Prozess um teure Geschenke auf Kosten der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee wollte die Staatsanwaltschaft Ex-Vorstandschef Bromme erneut hinter Gitter bringen. Die Anklagebehörde verlangte am Montag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht München II zweieinhalb Jahre Haft für den 73-Jährigen. Der mitangeklagte Ex-CSU-Landrat und frühere Aufsichtsratschef Kreidl sollte nach dem Willen der Anklage zu einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt werden.

Die Verteidiger hatten deutlich niedrigere Strafen beantragt, nämlich eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten für Bromme und von neun Monaten für Kreidl. Strafmildern dürfte sich ausgewirkt haben, dass sich die beiden Angeklagten vor dem Verwaltungsrat, Bromme überdies vor dem Personalrat der Bank, entschuldigt haben.

Kaum Veränderung zu Urteilen im ersten Prozess

Im ersten Prozess waren Bromme und Kreidl wegen Untreue zu Bewährungsstrafen von eineinhalb Jahren beziehungsweise elf Monaten verurteilt worden. Bei Kreidl ändert sich demzufolge nichts, bei Bromme liegt die Strafe um zwei Monate höher.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

