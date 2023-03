BHG schmettert Revision ab, Urteil jetzt rechtskräftig, Pensionszahlungen dahin

Teilen

Büßt eine Menge Geld ein: Georg Bromme verliert mit der Rechtskraft des Landgerichtsurteils seine Versorgungsansprüche nach Beamtenrecht. © archiv tp

In der sogenannten Sponsoring-Affäre hat der Bundesgerichtshof die Revision von Georg Bromme zurückgewiesen. Das Landgerichtsurteil ist nun rechtskräftig, mit Folgen.

Landkreis – Die Strafgerichtsbarkeit ist mit der Miesbacher Sparkassenaffäre durch. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Ex-Vorstandsvorsitzenden Georg Bromme inzwischen zurückgewiesen. Wie die Karlsruher Instanz auf Anfrage mitteilt, hat der 1. Senat den Einspruch „einstimmig als offensichtlich unbegründet verworfen“. Eine nähere Ausführung hierzu sei nicht erfolgt.

Strafmaß war bei zweitem Prozess erhöht worden

Das Urteil des Landgerichts München II vom Mai vergangenen Jahres ist somit rechtskräftig. Wie berichtet, war Bromme damals in einem zweiten Richterspruch zu 20 Monaten Haft auf Bewährung sowie 300 Sozialstunden verurteilt worden. Die Strafe fiel zwei Monate höher aus als beim Urteil im Jahr 2019, gegen das sowohl Brommes Anwalt als auch die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel eingelegt hatten. Der Bundesgerichtshof hatte daraufhin Teile des Urteils kritisiert, womit erneut in München verhandelt wurde. Auch gegen dieses Urteil war der frühere Sparkassen-Chef in Revision gegangen, deren Ergebnis nun vorliegt.

Keine weiteren Rechtsmittel

Viele Jahre nach Bekanntwerden des allzu großzügigen Sponsoring-Gebarens der Kreissparkasse etwa im Hinblick auf Kreistagsfahrten rückt ein Schlussstrich unter der Affäre also näher. Das Urteil gegen den zweiten Hauptangeklagten, Ex-Landrat Jakob Kreidl, ist längst rechtskräftig. Während dieser seine 200 Sozialstunden bereits abgeleistet hat, aber gegen das Streichen seiner Pension kämpft (wir berichteten), steht Bromme dies noch bevor. Um die 300 Sozialstunden wird er wohl nicht herumkommen. Wie das Landgericht mitteilt, hat der Waakirchner (74) dafür ein Jahr Zeit. Er muss die gemeinnützige Arbeit dem Gericht gegenüber regelmäßig nachweisen. „Weitere Rechtsmittel stehen dem Verurteilten nicht mehr zu“, heißt es weiter.

Jetzt geht‘s ans Geld: Bromme verliert Versorgungsansprüche

Wie bereits in den Urteilen des Landgerichts aufgeführt ist, wird Bromme seine Versorgungsansprüche verlieren. Dabei geht es immerhin um etwa 10 000 Euro monatlich. Die Ansprüche ergeben sich aus der über 30-jährigen Vorstandstätigkeit Brommes bei der Sparkasse und richten sich nach dem Beamtenversorgungsgesetz. Im Beamtenrecht heißt es eben aber auch, dass diese Ansprüche bei einer strafrechtlichen Verurteilung zu mehr als einem Jahr Haft, egal ob auf Bewährung oder nicht, erlöschen. Gleiches gilt für Unfallfürsorge, Hinterbliebenenversorgung und Beihilfe. Den „Wegfall seiner wesentlichen Einnahmequelle“ bezeichnet auch das Gericht als „besondere Härte“.

Vorher Kürzen oder jetzt Zurückfordern, geht nicht

Die Kreissparkasse werde diese Folge des Urteils umsetzen, also die Zahlungen einstellen, heißt es auf Anfrage. Das Geldinstitut musste hierzu die Rechtskraft des Urteils abwarten. Ein vorzeitiges Kürzen oder Rückforderungen jetzt sehe das Gesetz in diesem Fall – anders als beim kommunalen Wahlbeamten Kreidl – nicht vor. Das Ausschöpfen aller Rechtsmittel hat Bromme folglich davor bewahrt, schon viel früher auf das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung zurückzufallen, wie es nun geschieht. Ob sich der Ex-Vorstands-Chef auch gegen den Verlust seines üppigen Ruhestandssalärs wehrt, ist bislang unklar. Die Kreissparkasse geht nun davon aus, dass für sie die Angelegenheit Bromme abgeschlossen ist.